Как сообщает источник, известный голливудский режиссер Стивен Спилберг и его жена перевели деньги на нужды Украины через свой благотворительный фонд Hearthland Foundation. Средства выделили нескольким организациям в Украине и Польше.

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В частности, польскому Красному Кресту, польской гуманитарной акции, World Central Kitchen, Обществу помощи еврейским иммигрантам и Фонду срочных действий.

После того, как Россия беспощадно совершила нападение на Украину, что спровоцировало волну беженцев как территориально в Украине, так и за ее пределами. Голливудские звезды взяли на себя миссию собрать средства для помощи тем, кто пострадал от российской военной агрессии.