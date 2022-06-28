Пересъемки "Секретного вторжения" начнутся через две недели. Об этом сообщило издание The Direct со ссылкой на инсайдера Дэниела Рихтмана.

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Marvel переснимет минисериал "Секретное вторжение" из-за войны в Украине

По слухам, Россию хотят выбросить из сериала из-за полномасштабного вторжения россиян, которое длится уже четыре месяца. Все упоминания о вражеской России и локациях – уберут.

Если слухи действительно правильные, возможной причиной может быть продолжающаяся война между Россией и Украиной. Учитывая, что Россия является важным местом действия "Секретного вторжения", вполне вероятно, что основное место действия сериала будет перенесено из России в другую страну. В результате для пересъемки значительной части сцен потребуются длительные сроки,

– говорится в сообщении.

Напомним, в январе 2022 съемки "Секретного вторжения" проходили в английских городах Лидс и Галифаксе. Но построили декорации, напоминающие улицы Москвы, а на площадке разместили надувные матрешки, русскоязычные плакаты и авто с российскими номерами.



Marvel переснимет минисериал "Секретное вторжение" / Фото Marvel

Премьера фильма запланирована на Disney+ в 2023 году.

"Секретное вторжение": что известно о сериале

О расширении киновселенной и создании сериала "Секретное вторжение" объявили еще в 2020 году. По сюжету группа инопланетян поселится на Земле, чтобы впоследствии ее завоевать. Речь будет идти о скрулях, умеющих менять свой облик. Актер Кингсли Бен-Адир сыграет главу захватчиков, которого покажут как главного злодея.

Противостоять им возьмется основатель шпионской организации "Щ.И.Т." Ник Фьюри. Кто будет помогать этому герою Marvel в борьбе с инопланетянами, пока неизвестно.

Раньше скрулы появлялись в других лентах киновселенной. В частности, их можно увидеть в "Капитане Марвел" и в финальном эпизоде "Ванда/Вижн".

В сериале главные роли сыграли: Сэмюэл Л. Джексон, Бен Мендельсон, Кингсли Бен-Адир, Оливия Колман.