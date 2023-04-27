Ада Роговцева поделилась, что смерть Да Винчи переживает как личное горе: "Хоронила, как сына"

Украинская актриса театра и кино Ада Роговцева рассказала о личных переживаниях во время войны. Она вспомнила о первом добровольце, который получил звание Героя Украины, Дмитрие "Да Винчи" Коцюбайле, который погиб 7 марта в бою под Бахмутом.

Да Винчи было всего 27 лет. В интервью ЖВЛ Ада Роговцева отметила, что познакомилась с Дмитрием еще до начала полномасштабной войны.

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"Хоронила его, как сына": Ада Роговцева о смерти "Да Винчи"

Я еще не… хотела сказать, что не ушла, но я никогда не уйду. Я хоронила сына. И хоронила Да Винчи, как сына. И каждый, кто погибает из мальчиков, в моей душе и в моем сердце… Я хороню их, как сыновей,

– сказала она.

По словам Роговцевой, каждый из нас, несмотря на боль и усталость, не должен падать духом: "Я несчастлива, я сына похоронила и мужа. Идет война, и гибнут люди. Я очень несчастлива. Но это не освобождает меня от того, чтобы быть доброй" и внимательной к людям. За этот год войны я состарилась на 10 лет. У меня отнимают мою спокойную старость, и меня это так раздражает. Но нельзя терять надежду. Мы не теряем надежду и что-то делаем, чтобы люди не теряли надежду. Мы не теряем надежду и что-то делаем, чтобы люди не теряли надежду. Если ты сам как-то держишься, то это хорошо, но этого мало. Нужно, чтобы вокруг тебя также держались люди. Эта работа души, она постоянна и ее нельзя прекращать".

Что нужно знать о Дмитрии "Да Винчи" Коцюбайло: коротко