Ада Роговцева поделилась, что смерть Да Винчи переживает как личное горе: "Хоронила, как сына"
Источник:ЖВЛ
Украинская актриса театра и кино Ада Роговцева рассказала о личных переживаниях во время войны. Она вспомнила о первом добровольце, который получил звание Героя Украины, Дмитрие "Да Винчи" Коцюбайле, который погиб 7 марта в бою под Бахмутом.
Да Винчи было всего 27 лет. В интервью ЖВЛ Ада Роговцева отметила, что познакомилась с Дмитрием еще до начала полномасштабной войны.
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"Хоронила его, как сына": Ада Роговцева о смерти "Да Винчи"
Я еще не… хотела сказать, что не ушла, но я никогда не уйду. Я хоронила сына. И хоронила Да Винчи, как сына. И каждый, кто погибает из мальчиков, в моей душе и в моем сердце… Я хороню их, как сыновей,
– сказала она.
По словам Роговцевой, каждый из нас, несмотря на боль и усталость, не должен падать духом: "Я несчастлива, я сына похоронила и мужа. Идет война, и гибнут люди. Я очень несчастлива. Но это не освобождает меня от того, чтобы быть доброй" и внимательной к людям. За этот год войны я состарилась на 10 лет. У меня отнимают мою спокойную старость, и меня это так раздражает. Но нельзя терять надежду. Мы не теряем надежду и что-то делаем, чтобы люди не теряли надежду. Мы не теряем надежду и что-то делаем, чтобы люди не теряли надежду. Если ты сам как-то держишься, то это хорошо, но этого мало. Нужно, чтобы вокруг тебя также держались люди. Эта работа души, она постоянна и ее нельзя прекращать".
Что нужно знать о Дмитрии "Да Винчи" Коцюбайло: коротко
- В 18 лет Дмитрий встал на защиту Украины. Чтобы это сделать, он бросил учебу и присоединился к Добровольческому украинскому корпусу "Правый сектор" и отправился на фронт.
- В 2015 году "Да Винчи" получил серьезное ранение от танкового снаряда, вблизи Песков Донецкой области. Ему понадобилось три месяца на реабилитацию, но после успешного выздоровления Коцюбайло вернулся на фронт. Впоследствии он стал командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Правого сектора". В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский присвоил "Да Винчи" звание Героя Украины.
- Интересно, что после получения звания Героя Украины Коцюбайло опубликовал в фейсбуке сообщение о том, что все добровольцы, которые начали защищать Украину в 2014 году, получили награду.
- После полномасштабного вторжения он сам воевал в Киевской и Запорожской области, после чего участвовал в деоккупации Балаклеи и защищал Бахмут.
- Недавно в память о "Да Винчи" и других добровольцах во Львове на площади Галицкой открыли фонтан.