Актер Линартович назвал артистов-предателей неполноценными и манкуртами: "Сами себя уничтожают"

Некоторые украинские артисты даже после полномасштабного вторжения России остались жить и работать в стране-агрессоре. Актер и военный Дмитрий Линартович рассказал, как украинцам воспринимать их.

Дмитрий Линартович поделился, что это очень страшно, ведь они молчат о войне и всячески избегают этого слова в публичных разговорах.

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Дмитрий Линартович об украинских артистах-изменниках

В интервью РБК-Украина, Дмитрий Линартович отметил: "Артисты, которые находятся у московитов и делают вид, что ничего не видят – это предатели, манкурты. Я не знаю, как можно прожить всю свою жизнь в страхе. Это какая-то неполноценность – всего бояться".

Мне кажется, что лучше быть свободомыслящим в системе правил, законов, конституций, а не быть таким бесхарактерным вехтом,

– продолжил он.

По словам Линартовича, изменяющие свою страну звезды сами себя уничтожают, поскольку глубоко понимают свою ненужность. Дмитрий также отмечает, что как украинским, так и российским артистам должен быть закрыт доступ в Украину на длительный период после победы.

"Если российский артист приезжает сюда и здесь его принимает украинец, то он на самом деле чухраинец – это предатель. Потому как можно простить стадо, которое приходит на Киевскую Русь и начинает ножом детей резать, или брать их в плен, где их насилуют. Это нелюдь. Поэтому те, кто приглашают сюда выступать россиян, они тоже зло", – сказал актер.

Дмитрий Линартович / Фото с инстаграма актера

Что известно о Дмитрии Линартовиче