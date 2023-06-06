Актер Линартович назвал артистов-предателей неполноценными и манкуртами: "Сами себя уничтожают"
Некоторые украинские артисты даже после полномасштабного вторжения России остались жить и работать в стране-агрессоре. Актер и военный Дмитрий Линартович рассказал, как украинцам воспринимать их.
Дмитрий Линартович поделился, что это очень страшно, ведь они молчат о войне и всячески избегают этого слова в публичных разговорах.
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Дмитрий Линартович об украинских артистах-изменниках
В интервью РБК-Украина, Дмитрий Линартович отметил: "Артисты, которые находятся у московитов и делают вид, что ничего не видят – это предатели, манкурты. Я не знаю, как можно прожить всю свою жизнь в страхе. Это какая-то неполноценность – всего бояться".
Мне кажется, что лучше быть свободомыслящим в системе правил, законов, конституций, а не быть таким бесхарактерным вехтом,
– продолжил он.
По словам Линартовича, изменяющие свою страну звезды сами себя уничтожают, поскольку глубоко понимают свою ненужность. Дмитрий также отмечает, что как украинским, так и российским артистам должен быть закрыт доступ в Украину на длительный период после победы.
"Если российский артист приезжает сюда и здесь его принимает украинец, то он на самом деле чухраинец – это предатель. Потому как можно простить стадо, которое приходит на Киевскую Русь и начинает ножом детей резать, или брать их в плен, где их насилуют. Это нелюдь. Поэтому те, кто приглашают сюда выступать россиян, они тоже зло", – сказал актер.
Что известно о Дмитрии Линартовиче
- Дмитрий Линартович не только актер, но и певец. Сегодня он пишет военные песни, которые преподает на своем ютуб-канале: "Я занимаюсь песенным рассказом и буду делать это, пока не лягу в гроб костьми".
- Кроме того, он преподает в университете Шевченко на кафедре теле- и киноискусства. В будущем планирует заниматься не только музыкальной и образовательной деятельностью, но и, возможно, военной журналистикой – даже продолжит военную карьеру: "Я грезил этим с детства, мне нравится путь воина".
- После ранение, полученное в Соледаре, актер не видит в один глаз.