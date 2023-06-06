Дмитро Лінартович поділився, що це дуже страшно, адже вони мовчать про війну та усіляко уникають цього слова у публічних розмовах.
Дивіться також У Латвії померла відома акторка Ліліта Озоліня
Дмитро Лінартович про українських артистів-зрадників
В інтерв’ю РБК-Україна, Дмитро Лінартович зазначив: "Артисти, які знаходяться у московитів і вдають, що нічого не бачать – це є зрадники, манкурти, запроданці. Я не знаю, як можна прожити все своє життя в страху. Це якась неповноцінність – всього боятись".
Мені здається, що краще бути вільнодумним у системі правил, законів, конституцій, а не бути таким безхарактерним віхтем,
– продовжив він.
За словами Лінартовича, зірки, які зраджують свою країну, самі себе знищують, оскільки глибоко розуміють свою непотрібність. Дмитро також відзначає, що як українським, так і російським артистам має бути закритий доступ до України на тривалий період після перемоги.
"Якщо російський артист приїжджає сюди й тут його приймає українець, то він насправді чухраїнець – це зрадник. Бо як можна пробачити те стадо, яке приходить на Київську Русь і починає ножем дітей різати, або брати їх у полон, де їх ґвалтують. Це нелюдь. Тому ті, хто запрошують сюди виступати росіян, вони теж зло", – сказав актор.
Дмитро Лінартович / Фото з інстаграму актора
Що відомо про Дмитра Лінартовича
- Дмитро Лінартович не лише актор, а й співак. Сьогодні він пише військові пісні, які викладає на своєму ютуб-каналі: "Я займаюсь пісенною оповідкою і буду робити це, допоки не ляжу в труну кістьми".
- Крім того, він викладає в університеті Шевченка на кафедрі теле- та кіномистецтва. В майбутньому планує займатись не тільки музичною та освітянською діяльністю, а й, можливо, військовою журналістикою – ба навіть продовжить військову кар’єру: "Я марив цим змалечку, мені подобається шлях воїна".
- Після поранення, яке отримав у Соледарі, актор не бачить на одне око.