Украинцы штурмуют "Капитана Америку": его просят поддержать раненого в Соледаре Линартовича

На днях украинский актер театра, кино и дубляжа Дмитрий Линартович получил тяжелое ранение в Соледаре. Его сразу доставили в госпиталь, а сеть принялась штурмовать аккаунты "Капитана Америки" Криса Эванса, которого он озвучивает.

Пока 44-летний Дмитрий Линартович собирает на лечение осколочного ранения в Соледаре, где ведутся тяжелые бои, пользователи твиттера пытаются достучаться до американского киноактера Криса Эванса, чтобы тот поддержал раненого защитника если не деньгами, то хотя бы морально.

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Украинцы штурмуют "Капитана Америку" Криса Эванса из-за Линартовича

Звезде фильмов Marvel рассказали, что именно голосом Дмитрия Линартовича его слышат в Украине, в украинском прокате он озвучивает главного персонажа-супергероя "Капитана Америку". Кто-то тегает Криса Эванса и просит записать видеообращение к актеру, кто-то – ретвитнуть пост о его ранении на свою многомиллионную аудиторию, чтобы мир увидел реалии войны в Украине, а кому-то вообще хочется видеть "Капитана Америку" послом фандрейзинговой платформы United24, к которой присоединилось немало мировых знаменитостей:

"Дорогой Крис Эванс, твой украинский голос Дмитрий был ранен российскими оккупантами. Пожалуйста, распространи эту новость среди своих фанов. Спасибо";

"Крис Эванс, привет, этот мужчина – настоящий украинский мститель, который сейчас защищает миллионы украинцев от войны, которую развязала Россия в нашей стране. Этот настоящий герой озвучил "Капитана Америку" в украинском кино. Любая поддержка очень ценна";

"Эй, Крисс Эванс, этот смелый мужчина дублирует вашего персонажа "Капитана Америку" в фильмах Marvel, возможно, вы можете сказать ему несколько слов?";

"Крис Эванс, привет. Наверное, вы можете распространить информацию. Это наш защитник и актер дубляжа "Капитана Америки" в Украине. Мы ценим любую поддержку, которую вы можете оказать. Возможно, вы готовы стать послом United24. Марк Хэмилл уже сделал" это".

Напомним, в октябре звезда "Звездных войн" Марк Хэмилл стал послом United24 и программы "Армия дронов". Он помог собрать на 500 дронов для ВСУ, ведь понимает, что беспилотники – это "глаза в небе". Более того, в англоязычной версии приложения "Тревога!" именно его голос извещает об опасности.