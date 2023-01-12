Поки 44-річний Дмитро Лінартович збирає на лікування осколкового поранення в Соледарі, де точаться важкі бої, користувачі твіттера намагаються достукатися до американського кіноактора Кріса Еванса, аби той підтримав пораненого захисника якщо не грошима, то бодай морально.

Важливо Актора Дмитра Лінартовича важко поранили у боях за Соледар: як він виглядає зараз

Українці штурмують "Капітана Америку" Кріса Еванса через Лінартовича

Зірці фільмів Marvel розповіли, що саме голосом Дмитра Лінартовича його чують в Україні, в українському прокаті він озвучує його головного персонажа-супергероя "Капітана Америку". Хтось тегає Кріса Еванса і просить записати відеозвернення до актора, хтось – ретвітнути пост про його поранення на свою багатомільйонну аудиторію, аби світ побачив реалії війни в Україні, а комусь узагалі хочеться бачити "Капітана Америку" послом фандрейзингової платформи United24, до якої доєдналося чимало світових знаменитостей:

"Любий Крісе Евансе, твій український голос Дмитро був поранений російськими окупантами. Будь ласка, пошир цю новину серед своїх фанів. Дякую";

"Крісе Евансе, привіт, цей чоловік – справжній український месник, який зараз захищає мільйони українців від війни, яку розв'язала Росія в нашій країні. Цей справжній герой озвучив "Капітана Америку" в українському кіно. Будь-яка підтримка дуже цінна";

"Ей, Крісе Евансе, цей сміливий чоловік дублює вашого персонажа "Капітана Америку" у фільмах Marvel, можливо, ви можете сказати йому кілька слів?";

"Крісе Евансе, привіт. Напевно, ви можете поширити інформацію. Це наш захисник і актор дубляжу "Капітана Америки" в Україні. Ми цінуємо будь-яку підтримку, яку ви можете надати. Можливо, ви готові стати послом United24. Марк Гемілл уже зробив це".

Нагадаємо, у жовтні зірка "Зоряних війн" Марк Гемілл став амбасадором United24 та програми "Армія дронів". Він допоміг зібрати на 500 дронів для ЗСУ, адже розуміє, що безпілотники – це "очі в небі". Ба більше, в англомовній версії додатка "Тривога!" саме його голос сповіщає про небезпеку.