Тривають важкі бої на Донбасі. Найважча ситуація в Соледарі та Бахмуті. ЗСУ відбивають атаки окупантів, росіяни зазнають величезних втрат, але все це дається важкою ціною – життям і здоров'ям наших захисників.

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10 січня у Соледарі отримав контузію важке поранення український актор Дмитро Лінартович. Його одразу ж евакуювали до госпіталю. Попри важке поранення він звернувся до українців, вкотре наголосив, що нас ніколи не зламати. На відео голова захисника була перемотана бинтом, а на праве око наклали тампонаду.

Як Дмитро Лінартович виглядає після поранення

Через деякий час актор показав, як виглядає після допомоги медиків, але швидко видалив фотографію. Тепер на його фейсбук-сторінці з'явилося нове фото, де Лінартович зображений на лікарняному ліжку. Через осколкове поранення та набряк праве око Дмитра досі не відкривається. Однак захисник демонструє неймовірну силу волі та усміхається.



Дмитро Лінартович після поранення / Фото з фейсбуку актора

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