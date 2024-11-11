Известный актер-воин об отношениях с женой во время войны: "Надо всем этим жертвовать"

Актер Дмитрий Сова, известный благодаря своей творческой деятельности, сейчас находится на передовой, защищая Украину от российской агрессии. Сейчас он служит в рядах Сухопутных войск, хотя ранее он был частью 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Oboz.ua. Несмотря на трудности, с которыми сталкивается на фронте, Сова остается на связи с родными, в частности с женой – актрисой Дарьей Легейдой.

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Дмитрий Сова об отношениях с женой во время войны

Актер и защитник Дмитрий Сова, который сейчас находится на фронте, поделился, как он поддерживает связь с женой, актрисой Дарьей Легейдой, во время войны. Их семья переживает нелегкие времена, но важным для них обоих является регулярное общение, которое помогает оставаться эмоционально близкими, несмотря на расстояние и трудности.

Утром и вечером у нас обязательный контрольный звонок с Дашей. Хотя бы несколько слов: "Что ты там?" – "А как у тебя дела?"

– рассказывает Дмитрий.

Эти короткие разговоры стали важной частью их дня, ведь даже короткая связь позволяет почувствовать поддержку и понимание.

Дарья, по словам Дмитрия, очень сильно держится, потому что имеет свою миссию: поддерживать не только своего мужа, но и отца. Ее папа, как и Дмитрий, служит в Вооруженных силах Украины. Несмотря на трудности, Дарья сохраняет сильный дух и уверенность, чтобы вдохновлять их обоих.

Она очень уверенно удерживает мощный настрой, чтобы вдохновлять нас,

– подчеркивает Дмитрий.

Он также рассказывает о своих чувствах и стремлении к нормальной жизни.

"Очень хочется детей, нормальной человеческой жизни. Хочется быть вместе, видеться каждый день. Но сейчас так складываются обстоятельства, что надо всем этим жертвовать", – делится Сова.

Война заставляет людей жертвовать своей обычной жизнью и стремлениями ради большой цели – защиты Родины.

Дмитрий вспоминает, как получил повестку в прошлом году и стал в ряды ВСУ, хотя ему предлагали возможность избежать призыва.

Слышал от знакомых, что, мол, мог сообщить в военкомате, что активно волонтерю. Но для чего это?

– говорит он.

Он утверждает, что ни разу не пожалел о своем решении, как и ни об одном жизненном выборе.