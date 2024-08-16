Без слез не обойтись: 4 эмоциональных фильма, которые похожи на "Брось, если любишь"

Экранизация книги "Брось, если любишь" заполонила сердца зрителей еще до ее премьеры. Романтические отношения героев, проблема домашнего насилия и любовный треугольник в фильме сразу вызвали восторг фанатов.

Однако, это не единственная трогательная лента, которая стоит просмотра. Кино 24 подробнее расскажет о нескольких романтических драм, которые подарят вам похожие эмоции, что и фильм "Покинь, если любишь".

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"Тихая Гавань" (2013)

Фильм – экранизация одноименного романа Николаса Спаркса, который рассказывает о девушке, по имени Кэти. Главная героиня в течение длительного времени страдала от жестокости мужа, поэтому решила от него сбежать. Она нашла спасение в солнечном городке Саутпорт, где впоследствии знакомится с вдовцом Алексом – отцом двоих детей. У пары начинается роман, и вдруг прошлое Кэти неожиданно напоминает о себе.

"Тихая Гавань": смотрите трейлер фильма онлайн

"Дневник памяти" (2004)

Драма рассказывает историю любви Ноя, который происходит из бедной семьи, и Элли – из семьи аристократов. Сначала их отношениям мешают родители, а впоследствии – время. После окончания Второй мировой войны жизнь бывшей пары сильно изменилась – Ной восстанавливает старый дом, где когда-то планировал жить с девушкой, а Элли – готовится к бракосочетанию. Неожиданная встреча экс-влюбленных меняет все – героям надо сделать выбор в пользу своего счастья, или стремлений собственных родителей.

"Дневник памяти": смотрите трейлер фильма онлайн

"Памятная прогулка" (2002)

Самый популярный старшеклассник в школе, Лэндон Картер, неожиданно для себя влюбляется в дочь священника – Джейми Салливан. После совместного участия в школьной пьесе парень узнает о секрете девушки – она болеет лейкемией. Несмотря на отсутствие большого количества времени и одобрения родителей, Лэндон готов бороться за свою любовь и не будет отказываться от собственных чувств.

"Памятная прогулка": смотрите трейлер фильма онлайн

"500 дней лета" (2009)

Романтическая мелодрама рассказывает о Томе Хенсена и Саммер Финн, которые начинают встречаться после знакомства на работе. Их отношения длятся на протяжении 500 дней, во время которых герои высказывают разное отношение к своему роману. Пока мужчина любил девушку, она не испытывала похожих чувств к нему, но позволяла себя любить. Однако, такие отношения не могут длиться вечность. Главный герой, несмотря на душевную боль, делает все возможное, чтобы восстановить страсть в романе.

"500 дней лета": смотрите трейлер фильма онлайн

Эмоциональная глубина, тема любви и трудности в отношениях – объединяют эти фильмы с долгожданной премьерой "Покинь, если любишь". Наслаждайтесь просмотром и не забудьте взять платки, потому что кинокартины могут растрогать до слез.