Однак, це не єдина зворушлива стрічка, яка варта перегляду. Кіно 24 детальніше розповість про кілька романтичних драм, які подарують вам схожі емоції, що й фільм "Покинь, якщо кохаєш".

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"Тиха Гавань" (2013)

Фільм – екранізація однойменного роману Ніколаса Спаркса, який розповідає про дівчину, на ім'я Кеті. Головна героїня протягом тривалого часу страждала від жорстокості чоловіка, тому вирішила від нього втекти. Вона знайшла порятунок у сонячному містечку Саутпорт, де згодом знайомиться із вдівцем Алексом – батьком двох дітей. У пари починається роман, аж раптом минуле Кеті несподівано нагадує про себе.

"Тиха Гавань": дивіться трейлер фільму онлайн

"Щоденник пам'яті" (2004)

Драма розповідає історію кохання Ноя, який походить з бідної сім'ї, та Еллі – з родини аристократів. Спочатку їхнім стосункам стають на заваді батьки, а згодом – час. Після закінчення Другої світової війни життя колишньої пари сильно змінилося – Ной відбудовує старий будинок, де колись планував жити з дівчиною, а Еллі – готується до одруження. Несподівана зустріч ексзакоханих змінює все – героям треба зробити вибір на користь свого щастя, або прагнень власних батьків.

"Щоденник пам'яті": дивіться трейлер фільму онлайн

"Пам'ятна прогулянка" (2002)

Найпопулярніший старшокласник у школі, Лендон Картер, несподівано для себе закохується у доньку священника – Джеймі Салліван. Після спільної участі в шкільній п'єсі хлопець дізнається про секрет дівчини – вона хворіє на лейкемію. Попри відсутність великої кількості часу та схвалення батьків, Лендон готовий боротися за своє кохання та не відмовлятиметься від власних почуттів.

"Пам'ятна прогулянка": дивіться трейлер фільму онлайн

"500 днів літа" (2009)

Романтична мелодрама розповідає про Тома Генсена і Саммер Фінн, які починаються зустрічатися після знайомства на роботі. Їхні стосунки тривають протягом 500 днів, під час яких герої висловлюють різне ставлення до свого роману. Поки чоловік кохав дівчину, вона не відчувала схожих почуттів до нього, але дозволяла себе любити. Однак, такі стосунки не можуть тривати вічність. Головний герой, попри душевний біль, робить усе можливе, щоб відновити пристрасть у романі.

"500 днів літа": дивіться трейлер фільму онлайн

Емоційна глибина, тема кохання і труднощі у стосунках – об'єднують ці фільми з довгоочікуваною прем'єрою "Покинь, якщо кохаєш". Насолоджуйтеся переглядом і не забудьте взяти хустки, бо кінокартини можуть розчулити до сліз.