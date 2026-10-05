Как сообщает 24 Канал, в начале октября 2026 года Маккуин появился в Париже на Forever Mystic Falls Fan Meet 7 – большой фан-конвенции, посвященной вселенной "Дневников вампира". Для самого Стивена это было особенное появление, ведь в последние годы он очень редко участвует в таких мероприятиях.

"Это точно Джереми?"

Именно новые фото и видео с конвенции быстро разошлись по соцсетям. Фанаты обратили внимание, что 38-летний актер сильно изменился по сравнению со временами сериала.

В комментариях некоторые писали, что не узнали актера с первого взгляда. Другие, напротив, встали на его защиту и напомнили очевидное: с момента премьеры сериала прошло уже 17 лет, а люди, как ни странно, имеют привычку взрослеть и меняться.

Куда он вообще исчез

После "Дневников вампира" Маккуин не исчез сразу. Он сыграл Джимми Борелли в сериале "Чикаго в огне", появлялся в "Чикаго П.Д.", вернулся к роли Джереми в финале "Дневников вампира" и позже в спин-оффе "Наследие".

Впрочем, в последние годы его актерская активность заметно снизилась. Публичных появлений тоже стало мало, поэтому новые кадры из Парижа и вызвали такой резонанс – фанаты буквально увидели Джереми после долгого перерыва.

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Пережил тяжелую утрату

В 2024 году Стивен потерял отца. После этого актер еще сильнее дистанцировался от публичности, а на встречах с фанатами почти не появлялся. Именно поэтому организаторы парижской конвенции особо подчеркивали, что его участие стало редким событием.

Несмотря на бурные обсуждения внешности, многие участники конвенции писали совсем о другом: Маккуин охотно фотографировался, общался с фанатами и произвел очень приятное впечатление.

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