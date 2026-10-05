Як повідомляє 24 Канал, на початку жовтня 2026 року Макквін з’явився у Парижі на Forever Mystic Falls Fan Meet 7 – великій фан-конвенції, присвяченій всесвіту "Щоденників вампіра". Для самого Стівена це була особлива поява, адже останніми роками він дуже рідко бере участь у таких заходах.

"Це точно Джеремі?"

Саме нові фото й відео з конвенції швидко розійшлися соцмережами. Фанати звернули увагу, що 38-річний актор сильно змінився порівняно з часами серіалу.

У коментарях дехто писав, що не впізнав актора з першого погляду. Інші, навпаки, стали на його захист і нагадали очевидне: від прем’єри серіалу минуло вже 17 років, а люди, на диво, мають звичку дорослішати й змінюватися.

Куди він взагалі зник

Після "Щоденників вампіра" Макквін не зник одразу. Він зіграв Джиммі Бореллі у серіалі Chicago Fire, з’являвся у Chicago P.D., повернувся до ролі Джеремі у фіналі "Щоденників вампіра" та пізніше у спін-офі Legacies.

Втім, останніми роками його акторська активність помітно зменшилася. Публічних появ теж стало мало, тому нові кадри з Парижа й викликали такий ефект – фанати буквально побачили Джеремі після довгої перерви.

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Пережив важку втрату

У 2024 році Стівен втратив батька. Після цього актор ще сильніше дистанціювався від публічності, а на фанатських зустрічах майже не з’являвся. Саме тому організатори паризької конвенції окремо наголошували, що його участь стала рідкісною подією.

Попри бурхливі обговорення зовнішності, багато учасників конвенції писали зовсім про інше: Макквін охоче фотографувався, спілкувався з фанатами й справив дуже приємне враження.

Як зараз виглядає акторка Тіфані Тіссен, яка зіграла Валері в серіалі "Район Беверлі Гілз 90210".