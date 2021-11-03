Нил Гейман отметил изданию Radio Times в 2020 году, что продолжение "Благих знамений" предусмотрено вызовом времени и мира, а не желанием. Второй сезон снова вернет зрителей в Лондон в книжный магазин Азирафаила.

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Героям придется разгадывать тайну, которую в Сохо принесет неожиданный гость. Однако, если первый сезон абсолютно был по мотивам романа Нила Геймана и Терри Пратчетта, то второй сезон получит несколько новую историю.

Вы ждали. И теперь вы увидите @michaelsheen (Майкла Шина – Кино 24)

@michaelsheen и Дэвида Теннанта, будучи абсолютно приветливыми,

– пишет Гейман о втором сезоне.

Нил также дополнил, что фото сделано "на нашей площадке в Сохо. Книжный магазин слева. Может быть, это паб?".

Кроули и Азирафаэль во втором сезоне "Благих знамений" / Фото из твитера Нила Геймана

Вы ждали. И тут вы видите Кроули и Азирафаила, разговаривающих в книжном магазине... ну, это должен был бы быть разговор. Добро прочим до 2 сезона. На этот раз это будет невыносимо,

– подписал фото Гейман.



Кроули и Азирафаэль во втором сезоне "Благих знамений" / Фото из твитера Нила Геймана

Над продолжением работает постановщик первого сезона Дуглас Маккиннон. Дата премьеры пока не известна.