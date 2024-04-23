Дочь Алена Делона встретилась с 88-летним отцом: трогательное фото

Дочь известного французского актера Алена Делона, Аннушка, опубликовала в своем фотоблоге редкий снимок вместе с отцом. На фотографии можно увидеть 88-летнюю звезду.

Оказывается, недавно они с отцом провели время за совместным завтраком. В материале увидите, как сейчас выглядит Ален Делон и что известно о самочувствии французского актера.

Смотрите также Увлекательные фильмы, которые доказывают, что в жизни нет ничего невозможного

Дочь Алена Делона встретилась с 88-летним отцом

Дочь известного французского актера Алена Делона, Аннушка Делон, поделилась в своем инстаграме свежим снимком своего 88-летнего отца. По ее словам, фотография была сделана во время совместного завтрака. Девушка призналась, что почувствовала большую благодарность после того, как провела время с отцом.

В пятницу утром я сфотографировала папу. Себе на память. Позавтракав с ним, я почувствовала неописуемую благодарность. Думаю, что он здесь красивый. Своим вечным стальным боевым ярким взглядом и голубыми глазами он придает мне невероятной силы. Я показала ему это фото, он решил, что оно замечательное. Настолько замечательное, что я спросила его, могу ли поделиться им с вами, его аудиторией, которая беспокоится о нем. Итак, с его согласия, вот оно,

– рассказала Аннушка.

Также, на фоне распространенных слухов об ухудшении его здоровья, Ален успокоил своих поклонников и попросил их "не волноваться" за это. Таким образом, звезда не высказывает никаких жалоб.

Что со здоровьем Алена Делона

В 2019 году Ален Делон перенес инсульт, вследствие чего теперь редко появляется в публичных местах.

В январе 2024 года в интервью 59-летний сын актера, Энтони Делон, высказал предположение о "серьезном риске", что его 88-летний отец отпраздновал "свое последнее Рождество". Описывая состояние здоровья актера, сын заявил, что в последнее время он мало общается и реагирует раздражительно, когда его просят что-то повторить из-за того, что его голос стал очень тихим. Сын знаменитости также добавил, что сам актер не может представить себя в таком состоянии.

В ответ на эти заявления, Ален Делон заявил, что подаст на своего сына в суд из-за его высказываний в его адрес. А недавно вовсе Делона поместили под усиленную опеку и запретили распоряжаться имуществом.