Виявляється, нещодавно вони з батьком провели час за спільним сніданком. У матеріалі побачите, як зараз виглядає Ален Делон та що відомо про самопочуття французького актора.

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Донька Алена Делона зустрілась із 88-річним батьком

Донька відомого французького актора Алена Делона, Аннушка Делон, поділилася у своєму інстаграмі свіжим знімком свого 88-річного батька. За її словами, фотографія була зроблена під час спільного сніданку. Дівчина зізналась, що відчула велику вдячність після того, як провела час із батьком.

У п'ятницю зранку я сфотографувала тата. Собі на згадку. Поснідавши з ним, я відчула невимовну вдячність. Гадаю, що він тут гарний. Своїм вічним сталевим бойовим яскравим поглядом і блакитними очима він надає мені неймовірної сили. Я показала йому це фото, він вирішив, що воно чудове. Настільки чудове, що я запитала його, чи можу поділитися ним з вами, його аудиторією, яка турбується про нього. Отже, за його згодою, ось воно,

– розповіла Аннушка.

Також, на тлі поширених чуток про погіршення його здоров'я, Ален заспокоїв своїх прихильників та попросив їх "не хвилюватися" за це. Таким чином, зірка не висловлює ніяких скарг.

Що зі здоров'ям Алена Делона

У 2019 році Ален Делон переніс інсульт, внаслідок чого тепер рідко з'являється в публічних місцях.

У січні 2024 року в інтерв'ю 59-річний син актора, Ентоні Делон, висловив припущення про "серйозний ризик", що його 88-річний батько відсвяткував "своє останнє Різдво". Описуючи стан здоров'я актора, син заявив, що останнім часом він мало спілкується і реагує дратівливо, коли його просять щось повторити через те, що його голос став дуже тихим. Син знаменитості також додав, що сам актор не може уявити себе у такому стані.

У відповідь на ці заяви, Ален Делон заявив, що подасть на свого сина в суд через його висловлення на його адресу. А нещодавно Делона помістили під посилену опіку і заборонили розпоряджатися особистим майном.