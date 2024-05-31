Еще одна дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца
Источник:ТМЗ
27 мая дочери экс-супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта исполнилось восемнадцать лет. В этот день девушка решила официально отказаться от фамилии звездного отца.
В день своего совершеннолетия она решила сменить свою фамилию. Девушка подала документы, отказавшись от фамилии Питта и выбрав остаться Шайло Джоли.
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Шайло Джоли-Питт отказалась от фамилии отца
В день своего 18-летия она обратилась в суд с просьбой изменить ее официальное имя и изъять Питт из ее фамилии. Хотя документ был подан в суд, просьба пока не была удовлетворена в судебном порядке.
Важно отметить, что еще в 2021 году Шайло исключила фамилию Питта из своего закрытого профиля в социальных сетях. Очевидно, она, как и сестры, стремится дистанцироваться от отца.
Известно, что Шайло является одной из трех биологических детей Питта и Джоли. Кроме того, у них трое приемных детей, включая 19-летнюю Захару Джоли, которая также не использует фамилию Питта.
Кто из дочерей также отказался от фамилии звездного отца
Информация о том, что 15-летняя Вивьен отказалась от фамилии своего отца, стала известной через афишу нового бродвейского мюзикла "Аутсайдеры" (The Outsiders), который продюсирует Джоли. В списке она появилась как Вивьен Джоли.
Относительно 22-летнего Мэддокса, старшего ребенка экс-супругов, он также прекратил использовать фамилию Питт, но Шайло стала первой из детей Джоли и Питта, кто сделал это официально через суд.