У день свого повноліття вона вирішила змінити своє прізвище. Дівчина подала документи, відмовившись від прізвища Пітта та обравши залишитися Шайло Джолі.

Дивіться також "Бріджертони" і не тільки: 10 найпопулярніших серіалів на Netflix

Шайло Джолі-Пітт відмовилась від прізвища батька

В день свого 18-річчя вона звернулася до суду з проханням змінити її офіційне ім'я та вилучити Пітт із її прізвища. Хоча документ було подано до суду, прохання поки не було задоволено у судовому порядку.

Важливо відзначити, що ще у 2021 році Шайло виключила прізвище Пітта зі свого закритого профілю у соціальних мережах. Очевидно, вона, як і сестри, прагне дистанціюватись від батька.

Відомо, що Шайло є однією з трьох біологічних дітей Пітта і Джолі. Крім того, у них троє прийомних дітей, включаючи 19-річну Захару Джолі, яка також не використовує прізвище Пітта.

Хто з доньок також відмовився від прізвища зіркового батька

Інформація про те, що 15-річна Вів'єн відмовилася від прізвища свого батька, стала відомою через афішу нового бродвейського мюзиклу "Аутсайдери" (The Outsiders), який продюсує Джолі. У списку вона з'явилася як Вів'єн Джолі.

Щодо 22-річного Меддокса, старшої дитини експодружжя, він також припинив використовувати прізвище Пітт, але Шайло стала першою з дітей Джолі та Пітта, хто зробив це офіційно через суд.