Узнайте в материале, что с состоянием здоровья голливудского актера Брюса Уиллиса на сегодня. А также смотрите снимок дочери с отцом, пробирающим до слез.

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Дочь Брюса Уиллиса поделилась снимком с больным отцом

На своей личной странице Скаут Уиллис опубликовала ряд фотографий, сделанных в 2023 году. Среди них есть снимок, на котором девушка лежит на груди отца.

Брюс, с руками, положенными на голову дочери, находится без рубашки под тонкой простыней. Кроме того, Скаут поделилась фотографией вместе со своими сестрами и матерью, актрисой Деми Мур.



Брюс Уиллис с дочерью / Фото из инстаграммы Скаут Уиллис

Брюс Уиллис закончил актерскую карьеру через болезнь

В марте 2022 года стало известно, что Брюс Уиллис планирует завершить свою актерскую карьеру. Первоначально считалось, что это связано с афазией – заболеванием, негативно влияющим на речевые и когнитивные способности. Однако позже стало известно, что у Брюса Уиллиса диагностирована лобно-височная деменция.

Известно, что болезнь настолько стремительно прогрессировала, что Брюс не узнал свою бывшую супругу Деми Мур, с которой прожил в браке 13 лет.

К счастью, Брюс Уиллис сейчас способен узнавать своих детей и жену Эмму Хеминг. Кроме того, актер наслаждается моментами, когда его сопровождает дочь Румер вместе с внучкой. Однако из-за болезни звезда боевиков иногда может проявлять "агрессивное" поведение и чувствовать себя "физически слабым".