Звезда фильмов "Умница Уилл Гантинґ" и "Талантливый мистер Рипли" признался британской газеты The Sunday Times, что в одном из семейных разговоров употребил слово, которое оскорбляет гомосексуальные меньшинства. Актер заверил, что не знал его современного значения.

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Мэтт Дэймон прокомментировал свое ругательство

Актер рассказал, что перестал использовать слово f*ggot, которое в англоязычной среде на сленге означает человека с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Однажды он употребил слово как шутку во время разговора дома, на что дочь написала ему объяснение, почему отцу следует быть осторожным с употреблением бранного слова.

Я сказал: "Да ничего, это шутка, я же говорю это в фильме "Застрял на тебе". Она ушла в свою комнату и написала очень длинный красивый трактат о том, насколько опасно это слово,

– поделился Мэтт Дэймон.

Актер пообещал дочери больше не использовать ругательство. А журналистов убедил, что не знал, что это слово употребляют как оскорбительный термин для геев: "Когда я был молодым, обычно (термин – авт.) использовался, в другом смысле". Также он подчеркнул, что понимает, что кого-нибудь может обидеть такое поведение.

Как соцсети отреагировали на инцидент

В твиттере появились очень резкие комментарии по поводу инцидента и интервью британской газеты The Sunday Times с актером. Некоторые высказал мнение, что считают нужным вообще запретить Мэтту Дэймону общаться с прессой. Были и пользователи сети, которые написали: "Мэтт Дэймон только доказал, что это нормально: называть его идиотом в 2021 году" и "Только узнал, что Мэтт Дэймон жил в пузырьке. С 1983 года".

В твиттере также появился мем относительно этой истории. Пользовательница соцсети написала комментарий: "Бен Аффлек, когда он узнал, что его хороший друг Мэтт Дэймон все еще употребляет слово "f*ggot".

Добавим также, что пока сам актер никак не прокомментировал свое интервью и скандал, который разгорелся вокруг его слов. Журнал The Hollywood Reporter обратились за комментарием к актеру, но пока никакой информации нет.

Что известно об актуальной деятельность Мэтта Дэймона: