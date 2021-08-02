Зірка фільмів "Розумник Вілл Гантінґ" та "Талановитий містер Ріплі" зізнався британській газети The Sunday Times, що в одній із сімейних розмов вжив слово, яке ображає гомосексуальні меншини. Актор запевнив, що не знав його сучасного значення.

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Метт Деймон прокоментував свою лайку

Актор розповів, що перестав використовувати слово f*ggot, яке в англійськомовному середовищі зі сленгу означає людину з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Одного разу він вжив слово як жарт під час розмови вдома, на що дочка написала йому пояснення, чому батькові варто бути обережним із вживанням лайливого слова.

Я сказав: "Та нічого, це жарт! Я ж говорю це у фільмі "Застряг на тобі". Вона пішла в свою кімнату і написала дуже довгий красивий трактат про те, наскільки небезпечним є це слово,

– поділився Метт Деймон.

Актор пообіцяв дочці більше не використовувати лайку. А журналістів переконав, що не знав, що це слово вживають як образливий термін для геїв: "Коли я був молодим, зазвичай (термін – авт.) використовувався, в іншому значенні". Також він підкреслив, що розуміє, що кого-небудь може образити така поведінка.

Як соцмережі відреагували на інцидент

У твітері з'явились дуже різкі коментарі стосовно інциденту та інтерв'ю для британської газети The Sunday Times з актором. Дехто висловив думку, що вважає за потрібне взагалі заборонити Метту Деймону спілкуватись з пресою. Були й користувачі мережі, які написали: "Метт Деймон щойно довів, що це нормально: називати його ідіотом в 2021 році" та "Щойно дізнався, що Метт Деймон жив у бульбашці. з 1983 року".

У твітері також з'явився мем стосовно цієї історії. Користувачка соцмережі написала коментар: "Бен Аффлек, коли він дізнався, що його хороший друг Мет Деймон все ще вживає слово "f*ggot".

Додамо також, що поки що сам актор ніяк не прокоментував своє інтерв'ю та скандал, який розгорівся навколо його слів. Журнал The Hollywood Reporter звернулись з коментарем до актора, але поки що жодної інформації немає.