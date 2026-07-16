В своем инстаграме Ривелли заявила, что они с матерью "наполовину русские", поэтому не видят причин отказываться от поездок в Россию.

Что сказала дочь Орнеллы Мути



Дочь Орнеллы Мути оправдала маму за поездку в Россию / Фото из инстаграма Найки Ривелли



Найке Ривелли ответила журналистам, раскритиковавшим Орнеллу Мути за участие в форуме в Казани.

"Мы с мамой всегда будем ездить в Россию. Русские – замечательные люди, а мы наполовину русские", – заявила она.

Также Ривелли утверждала, что часть фотографий, из-за которых критикуют ее мать, якобы была сделана много лет назад. Правда, журналисты быстро обратили внимание: большинство кадров – совершенно свежие, именно с недавнего форума в России.

Оправдание не сработало



Дочь Орнеллы Мути призналась в любви к России / Фото из инстаграма Найки Ривелли



Но итальянские журналисты быстро обнаружили несоответствия и ложь. Они напомнили, что еще недавно Орнелла Мути охотнее говорила о своих эстонских корнях, а о российских упомянула уже после частых визитов в Россию. К тому же главный вопрос – зачем ездить в страну-агрессора во время войны – так и остался без ответа.

Любовь Орнеллы Мути к России



Орнелла Мути в России / Фото из инстаграма Найки Ривелли



Напомним, любовь Орнеллы Мути к России длится уже не первый год. Еще в 2010-м она подделала медицинскую справку, чтобы пропустить спектакль в Италии и поехать на мероприятие с участием Владимира Путина. После начала полномасштабной войны актриса назвала ее "неправильной", но назвать Россию агрессором так и не решилась.

Дочь Орнеллы Мути рассказала о своих русских корнях / Фото из инстаграма Найки Ривелли

И это в то время, когда другая мировая звезда Ричард Гир открыто осудил агрессию России и пропаганду Кремля.