В себе в Instagram Рівеллі заявила, що вони з матір'ю "наполовину росіянки", тому не бачать причин відмовлятися від поїздок до Росії.

Що сказала донька Орнелли Муті



Донька Орнелли Муті виправдала маму за поїздку до Росії / Фото Інстаграм Найки Рівеллі



Найке Рівеллі відповіла журналістам, які розкритикували Орнеллу Муті за участь у форумі в Казані.

Ми з мамою завжди будемо їздити в Росію. Росіяни – чудові люди, а ми наполовину росіянки, – заявила вона.

Також Рівеллі стверджувала, що частина фотографій, через які критикують її матір, нібито була зроблена багато років тому. Щоправда, журналісти швидко звернули увагу: більшість кадрів – цілком свіжі, саме з нещодавнього форуму в Росії.

Виправдання не спрацювало



Донька Орнелли Муті зізналась у любові до Росії / Фото Інстаграм Найки Рівеллі



Та італійські журналісти швидко знайшли нестиковки та брехню. Вони нагадали, що ще донедавна Орнелла Муті охочіше говорила про естонське коріння, а про російське згадала вже після частих візитів до Росії. До того ж головне запитання – навіщо їздити до країни-агресорки під час війни – так і залишилося без відповіді.

Любов Орнели Муті до Росії



Орнелла Муті в Росії / Фото Інстаграм Найки Рівеллі



Нагадаємо, любов Орнелли Муті до Росії триває вже не перший рік. Ще у 2010-му вона підробила медичну довідку, щоб пропустити виставу в Італії й поїхати на захід за участю Володимира Путіна. Після початку повномасштабної війни акторка назвала її "неправильною", але назвати Росію агресором так і не наважилася.

Донька Донька Орнелли Муті розповіла про російське коріння / Фото Інстаграм Найки Рівеллі

І це в той час, коли інша світова зірка Річард Гір відкрито засудив агресію росії та пропаганду кремля.