О войне, языке и вышиванках: 5 эмоциональных документалок, которые стоит посмотреть каждому

Украинский телеведущий Александр Педан назвал 5 украинских документальных лент, которые должен просмотреть каждый украинец. В подборке вы увидите ленты об истории, культуре и традициях.

С 24 каналом подборкой документальных фильмов поделился Новый канал. Сохраните их и просматривайте в свободное время.

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5 эмоциональных документалок от Александра Педана

Далее – прямой язык Александра Педана.

"Соловей поет. Пока голос имеет"

"Это чрезвычайно важный документальный фильм, исследующий языковой вопрос. В ленте раскрываются причины, почему до сих пор наше общество имеет конфронтации относительно украинского языка, исследуется история языка и опровергаются мифы вокруг него", – говорит Педан.

"Соловей поет. Пока голос имеет": смотрите фильм

"Стриха"

"По моему мнению, это интересный серийный документальный проект от Ukraіner и Craft Story о народной архитектуре на Востоке, Западе, Юге, Севере и Центре Украины, – отмечает Александр. – В сериях рассказывают и показывают уникальные избушки, традиции и техники строительства".

Стриха. Север: казачье барокко, деревянное кружево и архаика Полесье: смотрите фильм

Стриха. Запад: гуцульская гражда, деревянные церкви и восстановление старых домов: смотрите фильм

Стриха. Центр: украинский модерн, мазанки, трипольская культура: смотрите фильм

Стриха. Восток: петриковская роспись на глиняных домах, деревянные постройки без гвоздей: смотрите фильм

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"Зима в огне"

"Сложный и эмоциональный документальный фильм о Майдане и Революции достоинства. Историю событий излагают из-за интервью с протестующими, которые находились на Майдане", – говорит телеведущий.

"Зима в огне": смотрите трейлер к фильму

"Наследие нации"

"Обратите внимание! Это первый документальный фильм о вышиванках, – рассказывает Александр. – Крутезная лента, искусно показывающая уникальные орнаменты и техники вышивания, а также истории людей, в жизнь которых вышитая рубашка принесла большие изменения".

"Наследие нации": смотрите фильм

"Мариуполь. Хроники ада"

"Признаюсь, тяжелый, но очень мощный фильм! – комментирует Педан. – Эта лента – об истории людей, вырвавшихся из оккупации. Также воспоминания о начале войны и жизни в блокаде".

Просмотреть фильм можно по ссылке

Кадр из фильма "Мариуполь. Хроники ада" / Скриншот

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