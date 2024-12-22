"Яремчук: Бесподобный мир красоты", "Дом "Слово": Бесконечный роман", "Мы, наши любимцы и война" – одни из самых популярных документальных фильмов. Какие еще ленты вышли в 2024 году, читайте в материале 24 Канала.

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"Яремчук: Бесподобный мир красоты"

В фильме "Яремчук: Бесподобный мир красоты" рассказывается история жизни легендарного украинского певца Назария Яремчука. Ленту сняли по инициативе его дочери Марички, которая родилась во втором браке поп-звезды. В фильме воспоминаниями о певце делятся люди, которые когда-то работали с ним, там также показаны архивные кадры.

"Яремчук: Бесподобный мир красоты": смотрите трейлер онлайн

"Да Винчи"

Этот фильм создали в память о легендарном добровольце Дмитрии Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Командир батальона "Волки Да Винчи" погиб 7 марта 2023 года на Бахмутском направлении. Ему было 27 лет. Дмитрий пошел на войну в 18 лет, а перед тем вместе с другими людьми боролся за свободу Украины на Революции Достоинства.

"Да Винчи": смотрите трейлер онлайн

"Мы, наши любимцы и война"

Режиссером фильма "Мы, наши любимцы и война" стал известный тревел-блогер Антон Птушкин. Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома, чтобы спастись. Люди брали с собой и домашних любимцев, а некоторые оставляли их дома, ведь были уверены, что едут ненадолго. Так, собаки, коты и другие животные оставались наедине, но нуждались в помощи и хотели жить.

"Мы, наши любимцы и война": смотрите трейлер онлайн

"Подъемная сила"

В документальном фильме "Подъемная сила" рассказывается о том, как работает армейская авиация ВСУ. В кадре зрители видят настоящих боевых пилотов, инженеров, авианаводчиков и борттехников. Ленту снимали в разных локациях: Львове, Харькове, Полтаве, Киеве, а также в Константиновке и Славянске, что в Донецкой области.

"Подъемная сила": смотрите трейлер онлайн

"Дом "Слово": Бесконечный роман"

Харьков, 1927 год. По приказу диктатора Иосифа Сталина, в городе построили особый дом. Там находились украинские поэты, писатели, режиссеры и художники. Впоследствии прибыл новенький – корректор прессы. Он поселился в доме благодаря своему таланту – подслушивать и рассказывать информацию агенту НКВД.

"Дом "Слово": Бесконечный роман": смотрите трейлер онлайн

"Тесто"

Судьи проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский исследовали, каким является хлеб в разных уголках Украины. Они приезжали в регионы, чтобы узнать, какие там существуют традиции приготовления блюд из муки. Ольга и Владимир встречались как с профессиональными кулинарами, так и с обычными людьми.

"Тесто": смотрите трейлер онлайн

"Мы были рекрутами"

В документальном роуд-муви "Мы были рекрутами" рассказывается о 19-летнем Борисе Савенко – рекруте третьей отдельной штурмовой бригады. Из ленты зрители узнают, каков путь бойца: от прохождения курса молодого бойца до задач на линии боевого соприкосновения. В фильме показаны и его собратья.

"Мы были рекрутами": смотрите трейлер онлайн

Эту подборку документальных фильмов стоит посмотреть каждому украинцу, в частности, чтобы лучше знать свою историю. Уверены, что в 2025 году на экраны выйдет еще немало хороших лент, которые также завоюют внимание зрителей.