Несмотря на то, что зрители привыкли видеть своих любимых актеров на экранах или же на сценах театра, сейчас ждут их весть с фронта. Режиссеры, которые работали над кинолентами, остановили профессиональную деятельность и отправились показывать российским оккупантам, что украинская земля принадлежит только украинцам. В подборке Кино 24 рассказываем о тех актерах и режиссерах, которые уже длительное время находятся на фронте.

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Алексей Тритенко

Мужчина добровольно оставил большую сцену и принял решение стать на защиту Родины. Сначала он не признавался, что пошел служить, однако впоследствии эту новость пришлось рассекретить, ведь Алексея начали упрекать за ношение военной формы.

Алексей Тритенко / Фото из инстаграма актера

Андрей Фединчик

Андрей взял в руки оружие с первых дней большой войны, как доброволец. Его жена, актриса Наталья Денисенко, признавалась, что пыталась уговорить Андрея остаться, но он был непреклонен в своем выборе.

Андрей Фединчик / Фото из инстаграма актера

Гарик Бирча

Мужчина также стал добровольцем и с первых дней решил вступить в ряды ВСУ. Сначала служил в звании старшего сержанта, а через год получил звание главного сержанта.

Гарик Бирча / Фото из инстаграма актера

Дмитрий Сова

Дмитрий также есть в списке тех знаменитостей, которые в начале войны из актеров стали военными. Сначала мужчину отправили в учебный центр, где он быстро доказал свою готовность к ответственности и был назначен заместителем командира взвода.

Дмитрий Сова / Фото из инстаграма актера

Олег Сенцов

Выдающийся режиссер сразу присоединился к рядам ВСУ, как только Россия начала полномасштабную войну. Как известно, сейчас он служит на передовой, имеет звание младшего лейтенанта, командует штурмовой ротой в составе 47-й отдельной механизированной бригады (47 ОМБр). Его подразделение действует на самых горячих направлениях фронта, где идут жесткие бои. К слову, осенью прошлого года режиссера ранили. Он восстановился и вернулся к службе.

Олег Сенцов / Фото с фейсбука режиссера

Ахтем Сеитаблаев

Украинский режиссер присоединился в ряды защитников Украины сразу после начала полномасштабного вторжения России. Ахтема наградили нагрудным знаком "Золотой Крест" за оборону Гостомеля. Сегодня он занимает должность художественного руководителя творческой группы теробороны Медиа Службы связей с общественностью Командования ВСУ.

Ахтем Сеитаблаев / Фото из инстаграма режиссера

Константин Темляк

Украинский актер мобилизовался в ВСУ и сейчас служит в батальоне ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады. Его деятельность связана с боевой работой на маленьких птичках.

Константин Темляк / Фото из инстаграма актера

Максим Девизоров

Звезда сериала "Первые ласточки" с первых дней большой войны принял решение стать на защиту Родины. В прошлом году актер получил нагрудный знак "За образцовую службу". Максим рассказывал, что служит в 103-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны.

Максим Девизоров / Фото из инстаграма актера

Юрий Фелипенко

Украинский актер в этом году принял решение присоединиться в ряды ВСУ. Мужчина присоединился к батальону ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр.

Юрий Фелипенко / Фото из инстаграма актера

Владимир Ращук

Актер театра и кино вступил в армию добровольцем еще в начале полномасштабного вторжения. Впоследствии стал командиром 7-й роты 3-го Батальона "Свобода", сейчас является офицером секции S-3. Интересно, что во время ротаций успевает еще сниматься в кино и выходит на сцену театра.

Владимир Ращук / Фото из инстаграма актера

Сергей Филимонов

Звезда кино еще в 2014 году участвовал в боевых действиях в составе добровольческого батальона "Азов". Под Иловайском получил значительные ранения. С 2022 года был командир роты "Гонор" 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи". В этом году занял должность командира батальона "Волки Да Винчи".

Сергей Филимонов / Фото из инстаграма защитника

Руслан Пахоми

Летом 2022 года звезда "Крепостной" стал военнослужащим. Киноактер из Одесской области выбрал службу в составе пограничного отряда в Одесской области. В Измаильский пограничный отряд он поступил после начала полномасштабного вторжения России.

Руслан Пахоми / Фото SouthernBorderUkraine

Евгений Нищук

Актер мобилизовался в 2022 году, служил в аэроразведке на Николаевско-Херсонском направлении, потом на Черниговщине и на Сумщине. В 2024 его назначили на должность директора Театра Франко. По семейным обстоятельствам Евгения перевели в запас.

Евгений Нищук / Фото с фейсбука актера

Олег Шульга

Актер театра и кино еще в 2014 году пошел защищать Украину. Тогда он возглавлял мотопехотный взвод, который выполнял боевые задачи в районе Золотого. В 2015 – демобилизовался. После начала большой войны вернулся в строй и стал частью 60-й отдельной Ингулецкой пехотной бригады. Почти год назад Шульгу перевели на работу в Стратком ВСУ.

Олег Шульга / Фото издания "Детектор медиа"

Виктор Стороженко

Украинский актер также стал добровольцем в большой войне в составе добровольческого батальона "Свобода". В августе 2022 года получил сильное ранение в Донецкой области и едва не потерял глаз.

Виктор Стороженко / Фото из инстаграма актера

Дмитрий Линартович

Звезда фильма "Толока" и актер дубляжа присоединился к теробороне и участвовал в обороне Киева. Линартович воевал в десантно-штурмовом подразделении на Херсонском, Бахмутском направлениях, в районе Соледара. В январе 2023 года он получил ранение. После этого актер вернулся к службе: он ездит в разные бригады и поддерживает моральный дух бойцов.

Дмитрий Линартович / Фото из фейсбука защитника

Мария Агапитова

В начале войны актриса Национального драмтеатра имени Леси Украинки стояла в очереди в ТЦК, однако тогда ее в армию не взяли. Но в июне 2024 Мария таки стала на защиту страны.

Мария Агапитова / Фото из фейсбука актрисы

Рита Бурковская

В сентябре этого года звезда фильмов "Видение бабочки" и "Между теней" сообщила, что решила вступить в армию. Более того, Бурковская уже приняла присягу.

Рита Бурковская / Фото из инстаграма актрисы

Как видим, сыновья и дочери Украины не побоялись войны и изменили свои жизни и профессии. Они бок о бок с другими защитниками и защитницами продолжают достойно держать оборону, чтобы российский враг потерпел сокрушительное поражение.