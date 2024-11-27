Пол Уэсли, который больше всего известен по сериалу "Дневники вампира", будет играть главную роль в военном триллере. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deadline.

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Сериал Unspoken ("Невысказанное") будет состоять из 6 эпизодов. Сценарий создали польский писатель Филипп Сычинский вместе с украинским режиссером Жанной Озирной.

Съемки ленты начнутся этой зимой в Восточной Европе.

Что будет в центре сюжета

Герой, которого изобразит на экране Пол Уэсли, – бывший солдат, который работает водителем такси в Польше. Ему звонит жена из Киева в день полномасштабного вторжения России в Украину. Мужчина пересекает границы, пытаясь попасть домой и вывезти семью в безопасное место.

В условиях войны мне важно показать человеческую сторону конфликта через историю одного человека и его семьи. Надеюсь, зрители проникнутся борьбой героя, и эта история даст им новое понимание жизни, ценностей и силы человеческого духа,

– поделился Пол Уэсли.

Снятый по реальным событиям, сериал будет рассказывать не только о событиях войны, но и внутреннюю борьбу главного героя.