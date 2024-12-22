"Яремчук: Незрівнянний світ краси", "Будинок "Слово": Нескінчений роман", "Ми, наші улюбленці та війна" – одні із найпопулярніших документальних фільмів. Які ще стрічки вийшли у 2024 році, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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"Яремчук: Незрівнянний світ краси"

У фільмі "Яремчук: Незрівнянний світ краси" розповідається історія життя легендарного українського співака Назарія Яремчука. Стрічку зняли за ініціативи його доньки Марічки, яка народилася у другому шлюбі попзірки. У фільмі спогадами про співака діляться люди, які колись працювали з ним, там також показані архівні кадри.

"Яремчук: Незрівнянний світ краси": дивіться трейлер онлайн

"Да Вінчі"

Цей фільм створили у пам'ять про легендарного добровольця Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі". Командир батальйону "Вовки Да Вінчі" загинув 7 березня 2023 року на Бахмутському напрямку. Йому було 27 років. Дмитро пішов на війну у 18 років, а перед тим разом з іншими людьми виборював свободу України на Революції Гідності.

"Да Вінчі": дивіться трейлер онлайн

"Ми, наші улюбленці та війна"

Режисером фільму "Ми, наші улюбленці та війна" став відомий тревел-блогер Антон Птушкін. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, багато українців були змушені покинути свої домівки, аби врятуватися. Люди брали з собою й домашніх улюбленців, а дехто залишав їх вдома, адже був впевнений, що їде ненадовго. Так, собаки, коти та інші тварини залишалися наодинці, але потребували допомоги та хотіли жити.

"Ми, наші улюбленці та війна": дивіться трейлер онлайн

"Підйомна сила"

У документальному фільмі "Підйомна сила" розповідається про те, як працює армійська авіація ЗСУ. У кадрі глядачі бачать справжніх бойових пілотів, інженерів, авіанавідників та борттехніків. Стрічку знімали у різних локаціях: Львові, Харкові, Полтаві, Києві, а також у Костянтинівці та Слов'янську, що на Донеччині.

"Підйомна сила": дивіться трейлер онлайн

"Будинок "Слово": Нескінчений роман"

Харків, 1927 рік. За наказом диктатора Йосипа Сталіна, у місті збудували особливий будинок. Там перебували українські поети, письменники, режисери та художники. Згодом прибув новенький – коректор преси. Він оселився у будинку завдяки своєму таланту – підслуховувати й розповідати інформацію агенту НКВС.

"Будинок "Слово": Нескінчений роман": дивіться трейлер онлайн

"Тісто"

Судді проєкту "МастерШеф" Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський дослідили, яким є хліб у різних куточках України. Вони приїжджали у регіони, аби дізнатися, які там існують традиції приготування страв з борошна. Ольга та Володимир зустрічалися як з професійними кулінарами, так і зі звичайними людьми.

"Тісто": дивіться трейлер онлайн

"Ми були рекрутами"

У документальному роуд-муві "Ми були рекрутами" розповідається про 19-річного Бориса Савенка – рекрута третьої окремої штурмової бригади. Зі стрічки глядачі дізнаються, яким є шлях бійця: від проходження курсу молодого бійця до завдань на лінії бойового зіткнення. У фільмі показані і його побратими.

"Ми були рекрутами": дивіться трейлер онлайн

Цю добірку документальних фільмів варто подивитися кожному українцю, зокрема, аби краще знати свою історію. Впевнені, що у 2025 році на екрани вийде ще чимало хороших стрічок, які також завоюють увагу глядачів.