Певица Билли Айлиш редко говорит о личной жизни, охотно заменяя эти вопросы на обсуждение творчества. Однако в документальном фильме "Билли Айлиш: Мир немного размытый" (Billie Eilish: The World's A Little Blurry) артистка рассказала об отношениях, которые завершились.

Билли Айлиш заставила весь мир говорить о себе, подарив меломанам чувственные и особые треки. А вот личная жизнь певица тщательно скрывает, поэтому тысячи ее сторонников мечтали увидеть, как она пишет песни, проводит свободное время и общается с родителями. И теперь у всех есть такая возможность, ведь Билли Айлиш впустила съемочную группу в свои будни и без прикрас показала, как проводит досуг.

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Документальный фильм "Билли Айлиш: Мир немного размыт" презентовали на стриминговий платформе Apple+ 26 февраля. Какие тайны раскрыла юная артистка – узнавайте в материале.

Отношения Билли Айлиш

Впервые Билли Айлиш рассказала об отношениях, которые были в 2019 году. Тогда певица встречалась с Брендоном Адамсом, который выступает под именем Q. В фильме зрители смогут увидеть как пара держится за руки, а их общение по телефону завершается признаниями в любви.

Идиллия продолжалась недолго. Билли Айлиш призналась, что отношения завершились, ведь оба хотели разных вещей. Несмотря на это артистка до сих пор любит бывшего избранника.

"Я не хотела того, чего хотел он, и не думаю, что это справедливо. Я не думаю, что в отношениях вы должны быть слишком взволнованы тем, что другому человеку наплевать. Была нехватка усилий. Типа, парень, у тебя недостаточно любви к самому себе, поэтому ты не можешь любить меня и не любишь... Я не могу справиться с этим", – рассказала Билли Айлиш.

"Билли Айлиш: Мир немного размыт": смотрите трейлер

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