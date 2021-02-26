Співачка Біллі Айліш не часто говорить про особисте життя, залюбки заміняючи ці питання на обговорення творчості. Однак у документальному фільмі "Біллі Айліш: Світ трохи розмитий" (Billie Eilish: The World’s A Little Blurry) артистка розповіла про стосунки, що завершились.

Біллі Айліш змусила весь світ говорити про себе, подарувавши меломанам чуттєві та особливі треки. А от особисте життя співачка ретельно приховує, тому тисячі її прихильників мріяли побачити, як вона пише пісні, проводить вільний час та спілкується з батьками. І тепер у всіх є така можливість, адже Біллі Айліш впустила знімальну групу у свої будні та без прикрас показала, як проводить дозвілля.

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Документальний фільм "Біллі Айліш: Світ трохи розмитий" презентували на стрімінговій платформі Apple+ 26 лютого. Які таємниці розкрила юна артистка – дізнавайтесь у матеріалі.

Стосунки Біллі Айліш

Вперше Біллі Айліш розповіла про стосунки, які були в 2019 році. Тоді співачка зустрічалась з Брендоном Адамсом, який виступає під іменем Q. У стрічці глядачі зможуть побачити як пара тримається за руки, а їхнє спілкування телефоном завершується зізнаннями в коханні.

Ідилія тривала не довго. Біллі Айліш зізналась, що стосунки завершились, адже обидвоє хотіли різних речей. Попри це артистка досі кохає колишнього обранця.

"Я не хотіла того, чого хотів він, і не думаю, що це справедливо. Я не думаю, що в стосунках ви повинні бути занадто схвильовані тим, що іншій людині наплювати. Давався взнаки брак зусиль. Типу, хлопче, у тебе недостатньо любові до самого себе, тому ти не можеш любити мене і не любиш… Я не можу впоратися з цим", – розповіла Біллі Айліш.

"Біллі Айліш: Світ трохи розмитий": дивіться трейлер

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