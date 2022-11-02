Алан Бадоев презентовал трейлер фильма "Длинные сутки" в Италии

Кинорежиссер Алан Бадоев продолжает работу над проектом "Длинные сутки". Недавно вместе с командой он представил его европейской публике и показал трейлер.

На итальянском кино- и телерынке MIA (Mercato Internazionale Audiovisivo), объединяющем все сегменты мировой аудиовизуальной индустрии. Режиссер Алан Бадоев рассказал о сюжете фильма и показал трейлер.

Читайте также В Париже состоялась аван-премьера "Памфира", на которую пришли послы разных стран во Франции

Алан Бадоев презентовал ленту "Длинные сутки" в Европе

В этот же момент в моей стране тысячи украинцев рискуют жизнью, снимая документальный фильм "Длинные сутки", где каждая секунда их жизни становится историей. Наша команда проработала тысячи историй: интимные воспоминания о выживании во время войны, снятые на обычные телефоны. Все они о борьбе, слезах, храбрости, молитве,

– сказал Алан Бадоев.

Как отметил телеканал "1+1", команда проекта привезла с собой телефоны героев ленты, на которые они снимали все свои переживания: "7 месяцев назад эти телефоны были полны прекрасных моментов: свадьбы, детский смех, пикники и текток. Сегодня они полны страшных картин: удары ракет, мертвые соседи и дети в слезах Это телефоны наших героев, некоторые пришлось отреставрировать, потому что эвакуированным людям пришлось избавиться всего перед лицом страха русских фильтрационных лагерей, некоторые из их владельцев были убиты, но их истории остались. рассказаны".

Алан Бадоев на презентации проекта "Длинные сутки" в Италии: смотрите видео

Тизер фильма "Длинные сутки"

Ранее режиссер Алан Бадоев показывал тизер "народного" фильма. В ролике представлены первые кадры жизни украинцев до 24 февраля и после.

"Каждый день я и моя команда просматриваем ваши видеодневники. Я благодарю вас за доверие. Ваши истории переполнены любовью к жизни. Она была необычайной, но превратилась в ужас", – обратился режиссер к украинцам в ролике.

В ролике мы видим, как украинцы катаются на велосипедах, фотографируются у въезда в Мариуполь, отдыхают на море и встречают закаты в мирной Украине. А после 24 февраля – делятся личными видео пережитых первых взрывов, домов в огне, враждебной техники, которая захватывала их города, разговоры с оккупантами и многие другие шокирующие кадры.

"Длинные сутки": тизер документального фильма