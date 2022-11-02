На італійському кіно- та телеринку MIA (Mercato Internazionale Audiovisivo), який об’єднує всі сегменти світової аудіовізуальної індустрії. Режисер Алан Бадоєв розповів про сюжет стрічки та показав трейлер.

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Алан Бадоєв презентував стрічку "Довга доба" у Європі

У цей самий момент у моїй країні тисячі українців ризикують життям, знімаючи документальний фільм "Довга доба", де кожна секунда їхнього життя стає історією. Наша команда опрацювала тисячі історій: це інтимні спогади про виживання під час війни, зняті на звичайні телефони. Усі вони про боротьбу, сльози, хоробрість, молитву,

– сказав Алан Бадоєв.

Як зазначив телеканал "1+1", команда проєкту привезла із собою телефони героїв стрічки, на які вони знімали усі свої переживання: "7 місяців тому ці телефони були сповнені прекрасних моментів: весілля, дитячий сміх, пікніки та тікток. Сьогодні вони сповнені страшних картин: удари ракет, мертві сусіди та діти у сльозах. Це телефони наших героїв, деякі довелося відреставрувати, бо евакуйованим людям довелося позбутися всього перед лицем страху російських фільтраційних таборів. Деякі з їхніх власників були вбиті, але їхні історії залишилися. І вони повинні бути розказані".

Алан Бадоєв на презентації проєкту "Довга доба" в Італії: дивіться відео

Тизер фільму "Довга доба"

Раніше режисер Алан Бадоєв показував тизер "народного" фільму. У ролику представлені перші кадри життя українців до 24 лютого і після.

"Кожен день я і моя команда переглядаємо ваші відеощоденники. Я дякую вам за довіру. Ваші історії переповнені любов'ю до життя. Воно було надзвичайне, але перетворилося на жах", – звернувся режисер до українців у ролику.

У ролику ми бачимо, як українці катаються на велосипедах, фотографуються біля в'їзду в Маріуполь, відпочивають на морі та зустрічають заходи сонця у мирній Україні. А після 24 лютого – діляться особистими відео пережитих перших вибухів, будинків у вогні, ворожої техніки, яка захоплювала їхні міста, розмови з окупантами та багато інших кадрів, які шокують.

"Довга доба": тизер документального фільму

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