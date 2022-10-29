Показ драми "Памфір" відбувся 21 жовтня 2022 року в паризькому кінотеатрі MK2 Bastille. Про це 24 каналу повідомила пресслужба фільму.

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У Франції відбулася аван-прем’єра "Памфіра"

На неї завітали Посол Литви у Франції та Постійний Представник Литви при ЮНЕСКО пані Йоланта Балчюнене, Посол Греції у Франції та постійний представник Греції при ЮНЕСКО пані Марія Діамантопулу, постійний представник Польщі при ЮНЕСКО пан Маріуш Левицький, представник секретаріату Гендиректора ЮНЕСКО пан Ніколас Кассіанідес, Посол України у Франції Вадим Омельченко та директорка Культурно-інформаційного центру Посольства України у Франції Вікторія Гуленко.

Як повідомила пресслужба, у своїй промові перед початком показу фільму, Посол України у Франції Вадим Омельченко привітав всіх присутніх у залі, подякував присутнім послам та представникам секретаріату та країн в ЮНЕСКО за підтримку.

Увага світу прикована до України, на жаль, це відбувається через трагічні події, але весь світ зараз пізнає Україну, українців, і я радий, що талановите українське кіно подорожує світом, та дає можливість дізнатись про яскраву та самобутню сторону нашої країни,

– зазначив він.

Довідково. Стрічка "Памфір" розповідає про чоловіка, який повертається з заробітків додому на Західну Україну напередодні традиційного карнавалу Маланки й відновлює зв’язок зі своїм неспокійним минулим. Нещодавно картину відзначили у номінації "Найкращий повнометражний фільм" премії Кіноколо. Крім цього стрічка отримала нагороди ще у чотирьох номінаціях — "Найкращий режисер", "Відкриття року", "Найкращий сценарій" та "Найкращий актор".

Аван-прем’єра фільму в Парижі підсумувала серію показів, які відбувалися в жовтні цього року у найбільших містах Франції, за участі режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука та з можливістю обговорити фільм під час Q&A після показу.

У Парижі відбулася аван-прем’єра фільму / Фото пресслужби

Світова прем’єра в Каннах

Сімейна драма Дмитра Сухолиткого-Собчука зірвала шквал овацій під час світової прем’єри у програмі "Двотижневик режисерів" Каннського кінофестивалю. Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Після успішної прем’єри в Каннах, "Памфір" було відібрано до програм більш ніж 40-ка фестивалів із 25 країн світу. Кожен показ фільму збирає повні зали глядачів. На цей час міжнародний реліз фільму підтверджений в Канаді, Франції, Італії, Польщі, Україні, Швейцарії, Греції, Індонезії, Словаччині та країнах Балтії. Світовий дистриб’ютор стрічки – паризька компанія Indie Sales.

Акторський склад

У фільмі зіграли:

Олександр Яцентюк,

Соломія Кирилова,

Станіслав Потяк,

Мирослав Маковійчук,

Олена Хохлаткіна,

Іван Шаран.

Коли прем’єра в Україні

Реліз фільму в Україні запланований на 2023 рік.

"Памфір": дивіться трейлер фільму

"Памфір" створюється у копродукції України, Франції, Польщі, Чилі, Німеччини та Люксембургу. Виробництво фільму здійснює компанія BOSONFILM спільно з Les Films D’Ici, MADANTS, Quijote та у партнерстві з Mainstream pictures, Soilfilms, Wady Media та Moderator. Продюсери проєкту — Олександра Костіна, Євгенія Яцута, Лора Бріан, Клаудія Смея, Богна Шевчик, Жанкарло Насі, Артем Колюбаєв, Альона Тимошенко, Сільвана Сантамарія, Адольф Ель Ассаль, Адам Гуделл.

Нагадаємо, що девелопмент проєкту здійснювався за підтримки Українського Культурного Фонду. Над сценарієм режисер працював в резиденції Каннського міжнародного кінофестивалю Cinéfondation Residence. Також проєкт був розроблений у двох найвпливовіших сценарних майстернях – TorinoFilmLab (Script&Pitch) та Midpoint Intensive.

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У 2019 році "Памфір" став переможцем 11-ого пітчингу Держкіно (ігрові повнометражні авторські фільми спільного виробництва), а також отримав підтримку Польського Інституту Кіно (PISF), швейцарського фонду Visions Sud Est, одного із найбільш відомих фондів у Європі, які фінансують експериментальне кіно – Hubert Bals Fund, французького національного центру кіно - CNC Aide aux cínemas du monde, міжнародного фонду Goteborg Film Fund та Чернівецької обласної державної адміністрації.

Міжнародна промоція фільму здійснюється за підтримки Українського Інституту, German Films та Goteborg Film Fund.