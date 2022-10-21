Ввечері 20 жовтня в прямому ефірі телеканалу "Суспільне Культура" відбулась Церемонія нагородження П’ятою ювілейною Національною премією кінокритиків "Кіноколо". Про це 24 каналу повідомила компанія Артхаус Трафік.

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Переможці п’ятої Національної премії кінокритиків "Кіноколо"

Найкращим повнометражним ігровим фільмом українські кінокритики визнали "Памфір". Творця фільму Дмитра Сухолиткого-Собчука відзначили як Найкращого режисера та автора сценарію, а також нагородили премією "Відкриття року" — за найкращий повнометражний дебют. Виконавець головної ролі Олександр Яцентюк отримав нагороду як Найкращий актор. Стрічка розповідає про чоловіка, який повертається з заробітків додому на Західну Україну напередодні традиційного карнавалу Маланки й відновлює зв’язок зі своїм неспокійним минулим. Світова прем’єра фільму відбулася в програмі "Двотижневик режисерів" цьогорічного Каннського кінофестивалю.

Важливо. 24 канал поспілкувався з творцями стрічки "Памфір" і дізнався чимало цікавих деталей про картину. Текст інтерв’ю за посиланням.

"Памфір" 2022: дивіться трейлер фільму онлайн

Найкращою акторкою визнали Оксану Черкашину, виконавицю головної ролі в "Клондайку" (це друга її статуетка "Кіноколо" після фільму "Погані дороги" у 2020). У номінації "Найкращий короткометражний ігровий фільм" перемогла картина режисерки та сценаристки Наталки Ворожбит "Ти в порядку?" про травмовану війною українку в Європі. Найкращим документальним фільмом назвали "Нескінченність за Флоріаном" Олексія Радинського про легендарного київського архітектора Флоріана Юр’єва. Премію за Найкращий анімаційний фільм здобула картина "МИ, ЄВРОПА" Марини Степанської та Анни Дудко — буктрейлер до поеми Лорана Годе "Ми Європа. Бенкет народів".

Оксана Черкашина у фільмі "Клондайк" / Фото пресслужби

Нагороду За досягнення отримали кінознавці державного кіноархіву "Довженко-Центр", які у 2022 році провели цикл публічних кінопоказів рідкісних українських стрічок "Дивне, химерне, фантастичне":

Станіслав Битюцкий,

Альона Пензій,

Олександр Телюк.

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Спеціальні відзнаки отримали:

литовський режисер Мантас Кведаравічюс (посмертно), якого наприкінці березня взяли в полон і вбили російські військові під час зйомок стрічки "Маріуполіс 2",

"Маріуполіс 2": дивіться тизер фільму

Дмитро "Орест" Козацький — захисник Маріуполя, який став співрежисером фільму "Останній день на Азовсталі" та поширив світом легендарні фотографії з "Азовсталі".

"Останній день на Азовсталі": дивіться фільм-прощання Дмитра Козацького онлайн

Що таке Національна премія кінокритиків "Кіноколо"

Це щорічна премія, заснована у 2018 році, яка визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України. В минулі роки найкращими фільмами року ставали "Стоп-Земля", "Атлантида", "Додому" і "Донбас".

Церемонія нагородження пройшла в прямому ефірі телеканалу "Суспільне Культура". Традиційно вона відбулася в день відкриття Київського тижня критики — міжнародного фестивалю арткіно, кураторами якого є українські кінокритики й кінокритикині. Шостий Київський тиждень критики триватиме до 26 жовтня в кінотеатрі "Жовтень".