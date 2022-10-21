Вечером 20 октября в прямом эфире телеканала "Общественное Культура" состоялась Церемония награждения Пятой юбилейной национальной премией кинокритиков "Киноколо". Об этом 24 каналу сообщила компания Артхаус Трафик.

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Победители пятой Национальной премии кинокритиков "Киноколо"

Лучшим полнометражным игровым фильмом украинские кинокритики признали "Памфир". Создателя фильма Дмитрия Сухолиткого-Собчука отметили как Лучшего режиссера и автора сценария, а также наградили премией "Открытие года" – за лучший полнометражный дебют. Исполнитель главной роли Александр Яцентюк получил награду как Лучший актер. Лента рассказывает о мужчине, который возвращается из заработков домой на Западную Украину в преддверии традиционного карнавала Маланки и возобновляет связь со своим неспокойным прошлым. Мировая премьера фильма состоялась в программе "Двухнедельник режиссеров" нынешнего Каннского кинофестиваля.

Важно. 24 канал пообщался с создателями фильма "Памфир" и узнал немало интересных деталей о картине. Текст интервью по ссылке.

"Памфир" 2022: смотрите трейлер фильма онлайн

Лучшей актрисой признали Оксану Черкашину, исполнительницу главной роли в "Клондайке" (это вторая ее статуэтка "Киноколо" после фильма "Плохие дороги" в 2020). В номинации "Лучший короткометражный игровой фильм" победила картина режиссера и сценаристки Наталки Ворожбит "Ты в порядке?" о травмированной войной украинке в Европе. Лучшим документальным фильмом назвали "Бесконечность за Флорианом" Алексея Радинского о легендарном киевском архитекторе Флориане Юрьеве. Премию за Лучший анимационный фильм получила картина "МЫ, ЕВРОПА" Марины Степанской и Анны Дудко – буктрейлер к поэме Лорана Годе "Мы Европа. Пир народов".

Оксана Черкашина в фильме "Клондайк" / Фото пресс-службы

За достижение получили киноведы государственного киноархива "Довженко-Центр", которые в 2022 году провели цикл публичных кинопоказов редких украинских лент "Удивительное, причудливое, фантастическое":

Станислав Битюцкий,

Алена Пензий,

Александр Телюк.

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Специальные награды получили:

литовский режиссер Мантас Кведаравичюс (посмертно), которого в конце марта взяли в плен и убили российские военные во время съемок фильма "Мариуполис 2",

"Мариуполис 2": смотрите тизер фильма

Дмитрий "Орест" Казацкий – защитник Мариуполя, ставший сорежиссером фильма "Последний день на Азовстали" и распространивший миром легендарные фотографии из "Азовстали".

"Последний день на Азовстали": смотрите фильм-прощание Дмитрия Казацкого онлайн

Что такое Национальная премия кинокритиков "Киноколо" Это ежегодная премия, основанная в 2018 году, определяющая достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины. В прошлые годы лучшими фильмами года становились "Стоп-Земля", "Атлантида", "Домой" и "Донбасс".

Церемония награждения прошла в прямом эфире телеканала "Общественное Культура". Традиционно она состоялась в день открытия Киевской недели критики – международного фестиваля арткино, кураторами которого являются украинские кинокритики и кинокритикини. Шестая Киевская неделя критики продлится до 26 октября в кинотеатре "Октябрь".