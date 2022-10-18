Последние слова Визериса и поиски Эйгона, – чем запомнилась 9 серия "Дома Дракона"

16 октября на HBO Max и 17 октября на Megogo вышел предпоследний эпизод "Дома Дракона". Редакция Кино 24 уже просмотрела новую серию и готова поделиться впечатлениями.

Атмосфера 9 серии получилась достаточно напряженной. После смерти самого важного человека в сериале и любимого монарха, толпа заполняет улицы, прежде чем отдать честь королю. Кто станет преемником Визериса и каковы были его последние слова – читайте дальше.

Больше Мартин поделился впечатлениями от 8 серии "Дома Дракона" и сказал, сколько хочет видеть сезонов

"Дом Дракона" 1 сезон 9 серия: обзор и отзывы

Материал содержит спойлеры 9 серии!

Алисента была рядом с королем, когда он произнес последние слова, что хотите посадить Эйгона на трон. На очередном заседании совета во главе с Алисентой все смирились, кроме лорда Лаймана Бисбери. Он проявил недоверие к королеве и отметил, что король этого не мог сказать. Однако через несколько секунд сэр Кристон Коул ударил его лицом к столу, после чего он умер. А еще этот момент ярко показал, как низко "упал" сэр Кристон Коул. Зрители явно этого совсем не ожидали.

Лайман в сериале "Дом Дракона", 9 серия / Фото HBO

Теперь у подопечных покойного Визериса возникает одна проблема – они никак не могут найти короля. В последний раз Эйгона видели в Королевской гавани. Братья-близнецы Эррик и Аррик выследили его, хотя и на своем пути подрались с Коулем, который стал очень снисходительным к Алисенте.

Братья-близнецы в 9 эпизоде "Дома Дракона" / Фото HBO

На самом деле Эйгон никогда не представлял себя на Железном Троне и не хочет править. Даже старался убежать на корабле и озвучивал это своему брату Эймонду. В том числе и Визерис никогда раньше не говорил, что хочет видеть его на престоле. Все надежды были на Рейнире. Однако последнее желание отца – закон. И Эйгон все-таки становится новым королем.

Эйгон в 9 эпизоде "Дома Дракона" стал королем / Фото HBO

Есть еще один любопытный момент. Когда Эйгона посвящают, с торжественной церемонии сбегает Рейнис Веларион. И в конце появляется в зале на драконе, разгоняя толпу, пришедшую склонить головы перед Эйгоном. Алисент закрывает собой нового короля и смотрит Рейнис прямо в глаза. После этого Рейнис на драконе улетает, чтобы сообщить Рейниру, что ее сводный брат сел на Железный трон. Конец 9 серии действительно получился потрясающий.

Рейнис в 9 эпизоде "Дома Дракона" / Фото HBO

Интересно Лейнор действительно жив, а Рейнира – жена Дэймона: обзор 7 серии "Дома Дракона"

Отзывы на 9 серию "Дом Дракона"

"Новая серия просто невероятна, как и сериал в общем, к сожалению не обойтись без героев, вызывающих отрицательные эмоции!";

"Вот 9 серия. Такой топчик по атмосфере нагнали песнями! Как перед взрывом дикого огня в престолах";

"Конечность эпическая".

График следующих серий

Что будет дальше с Рейнирой? Начнется ли война? На следующей неделе нас ждет грандиозный финал. 10 серия "Дома Дракона" выйдет 23 октября на HBO Max и 24 октября на Megogo.

"Дом Дракона": смотрите трейлер 10 серии