Известно, что съемки вот-вот начнутся, а премьера продолжения состоится, скорее всего, летом 2024 года. Фильмирование будет продолжаться в Великобритании и Испании.

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"Дом Дракона" 2 сезон: что известно

Предстоящий второй сезон сериала HBO "Дом Дракона" будет состоять из восьми эпизодов, что на два меньше, чем в первом сезоне приквела "Игры престолов". А все потому, что HBO обдумывает планы относительно третьего сезона.

HBO пока не рассекречивает график серий продления. Но представитель компании подчеркнул, что сокращение количества серий было обусловлено сюжетом.

В продолжении мы увидим гражданскую войну между семьей Алисенты Хайтайер и Рейниры Таргариен. Создатели ранее говорили о том, что в новом сезоне не будет скачков времени, однако авторы постараются еще подробнее рассказать о Таргариенах, которые покидаю Старую Валирию, теряя контроль над своими драконами. По словам сценариста Райана Кондала, в продолжении будет еще больше интимных сцен и сам сезон будет подобен середине "Игры престолов".

Эмма Д'Арси в "Доме Дракона" 1 сезон / HBO

Ранее планировалось, что у сериала "Дом Дракона" будет не только третий, но и четвертый сезон.

Джордж Мартин надеется, что каждый сезон будет иметь 10 часов: "Я в восторге от того, что у нас все еще есть 10 часов на каждый сезон, чтобы рассказать свою историю", – сказал Мартин о "Доме Дракона" и продолжил: "Я надеюсь , что это и дальше будет так. Нужно четыре полных сезона по 10 серий в каждом, чтобы отдать должное Танцу драконов от начала до конца".

Интересно. Действие "Дома Дракона" происходит за 172 года до событий "Игры престолов" и рассказывает историю дома Таргариенов. Первый сезон сериала вышел 21 августа 2022 и получил огромное количество одобрительных отзывов, а также высокие рейтинги у критиков. Этому предшествовала успешная промокампания, которая привлекла более 130 миллионов человек в США.

"Дом Дракона": смотрите трейлер первого сезона