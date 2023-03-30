Відомо, що зйомки от-от розпочнуться, а прем’єра продовження відбудеться скоріше за все влітку 2024 року. Фільмування триватиме у Великій Британії та Іспанії.

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"Дім Дракона" 2 сезон: що відомо

Майбутній другий сезон серіалу HBO "Дім Дракона" складатиметься з восьми епізодів, що на два менше, ніж у першому сезоні приквела "Гри престолів". А все через те, що HBO обдумує плани щодо для третього сезону.

HBO наразі не розсекречує графік серій продовження. Але представник компанії наголосив, що скорочення кількості серій було обумовлено сюжетом.

У продовженні ми побачимо громадянську війну між родиною Алісенти Хайтаєр та Рейніри Таргарієн. Творці раніше говорили про те, що у новому сезоні не буде стрибків часу, проте автори намагатимуться ще докладніше розповісти про Таргарієнів, які залишаю Стару Валірію, втрачаючи контроль над своїми драконами. За словами сценариста Раяна Кондала, у продовженні буде ще більше інтимних сцен та сам сезон буде подібним до середини "Гри престолів".

Емма Д'арсі в "Домі Дракона" 1 сезон / HBO

Раніше планувалося, що серіал "Дім Дракона" матиме не лише третій, а й четвертий сезон.

Джордж Мартін надіється, що кожен сезон матиме 10 годин: "Я в захваті від того, що у нас все ще є 10 годин на кожен сезон, щоб розповісти свою історію", – сказав Мартін про "Дім Дракона" і продовжив: "Я сподіваюся, що це й надалі буде так. Потрібно чотири повних сезони по 10 серій у кожному, щоб віддати належне Танцю драконів від початку до кінця".

Цікаво. Дія "Дому Дракона" відбувається за 172 роки до подій "Гри престолів" та розповідає історію будинку Таргарієнів. Перший сезон серіалу вийшов 21 серпня 2022 року й отримав величезну кількість схвальних відгуків, а також високі рейтинги у критиків. Цьому передувала успішна промокампанія, яка залучила понад 130 мільйонів людей у США.

"Дім Дракона": дивіться трейлер першого сезону