Отметим, премьера сериала состоится 21 августа в 21 вечера по Североамериканскому восточному времени (ET) в США и будет доступен для трансляции на HBO Max. В Украине это будет 4 часа утра 22 августа.

Интересные факты и где смотреть самый ожидаемый сериал 2022 года "Дом Дракона"

"Дом Дракона" – финальный тизер и сюжет

Сериал, основанный на "Огне и крови" Джорджа Мартина, разворачивается за 200 лет до событий "Игры престолов" и рассказывает историю дома Таргариенов. Сериал создан совместно Мартином и Райаном Кондалами, которые являются соавторами шоу вместе с Мигелем Сапочником, также режиссером.

Новый тизер под названием Fire Will Reign начинается с голоса Визериса Таргариена: "Дорога впереди неуверенная, но конец ясен". Визерис продолжает: "Нас лучше защищать… любой, кто решится бросить нам вызов". Ролик завершается зловещим предупреждением Визериса: "Нависает угроза войны".

"Дом Дракона" 2022: смотрите финальный тизер

Актерский состав

Пэдди Консидайн сыграет вместе с Мэттом Смитом, Оливией Кук, Эммой Д'Арси, Стивом Туссеном, Евой Бест, Фабьеном Франкелем, Соной Мидзуно и Рисом Ифансом.

График серий

Новые эпизоды 10-серийного сезона будут дебютировать еженедельно в одно и то же время, вплоть до финала 23 октября.

Эпизод 1 – 21 августа;

Эпизод 2 – 28 августа;

Эпизод 3 – 4 сентября;

Эпизод 4 – 11 сентября;

Эпизод 5 – 18 сентября;

Эпизод 6 – 25 сентября;

Эпизод 7 – 2 октября;

Эпизод 8 – 9 октября.