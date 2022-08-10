На новом постере изображена Эмма Д'арси в роли принцессы Рейниры Таргариен и провисающий над ней дракон Сиракс. Главные роли также сыграли: Пэдди Консидайн, Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмили Керри, Стив Туссен, Ив Бест, Фабьен Франкель, Соноя Мидзуно и Рис Иванс.

Читайте также "Дом Дракона", "Песочный мужчина", "Женщина-Халк": самые ожидаемые сериалы августа 2022 года

Эмма Д'Арси в роли принцессы Рейниры Таргариен

Принцесса Рейнира – старший ребенок выжившего короля Визериса, и он называет ее своей наследницей, несмотря на ее пол и существование принца Дэймона.



"Дом Дракона" – новый постер / Фото из твиттера фильма

"Дом Дракона": сюжет и трейлер сериала

"Дом дракона" – это приквел "Игры престолов", сценарий которого написан по мотивам романа Джорджа Мартина 2018 года "Огонь и кровь". В нем рассказывается о тайнах семьи Таргариен и междоусобной борьбе в пределах дворца. События в сериале будут развиваться вокруг "Танца Драконов" – гражданской войны 129 – 131 годов от Завоевания Эйегона I.

График серий

Ожидается, что полное расписание первого сезона "Дома Дракона" будет следующим:

Эпизод 1 – 21 августа;

Эпизод 2 – 28 августа;

Эпизод 3 – 4 сентября;

Эпизод 4 – 11 сентября;

Эпизод 5 – 18 сентября;

Эпизод 6 – 25 сентября;

Эпизод 7 – 2 октября;

Эпизод 8 – 9 октября.

"Дом дракона": смотрите трейлер онлайн