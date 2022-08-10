На новому постері зображена Емма Д'арсі у ролі принцеси Рейніри Таргарієн та дракон Сіракс, який провисає над нею. Головні ролі також зіграли: Педді Консідайн, Метт Сміт, Олівія Кук, Емілі Кері, Стів Туссен, Ів Бест, Фаб'єн Франкель, Соноя Мідзуно та Ріс Іванс.

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Емма Д'Арсі в ролі принцеси Рейніри Таргарієн

Принцеса Рейніра – старша дитина короля Візериса, що вижила, і він називає її своєю спадкоємицею, попри її стать і існування принца Деймона.



"Дім Дракона" – новий постер / Фото з твітеру фільму

"Дім Дракона": сюжет та трейлер серіалу

"Дім дракона" – це приквел "Гри престолів", сценарій якого написаний за мотивами роману Джорджа Мартіна 2018 року "Вогонь і кров". У ньому розповідається про таємниці родини Таргарієн та міжусобну боротьбу в межах палацу. Події у серіалі розвиватимуться навколо "Танцю Драконів" – громадянської війни 129 – 131 років від Завоювання Ейєгона І.

Графік серій

Очікується, що повний розклад першого сезону "Дому Дракона" буде таким:

Епізод 1 – 21 серпня;

Епізод 2 – 28 серпня;

Епізод 3 – 4 вересня;

Епізод 4 – 11 вересня;

Епізод 5 – 18 вересня;

Епізод 6 – 25 вересня;

Епізод 7 – 2 жовтня;

Епізод 8 – 9 жовтня.

"Дім дракона": дивіться трейлер онлайн