Где посмотреть третий сезон популярного сериала "Дом дракона" на украинском языке

22 июня состоялась премьера третьего сезона сериала HBO Original – "Дом дракона". Это сериал, основанный на романе Джорджа Мартина "Огонь и кровь", действие которого разворачивается за 200 лет до событий "Игры престолов".

Он продолжает кровавую историю раскола внутри Дома Таргариенов. Зрителям будет доступна первая серия в оригинальной озвучке, а также в украинской версии, локализованной HBO Max. В материале "24 Канала" рассказываем подробнее о премьере.

Рекомендуем 6 детективных сериалов 2026 года, которые можно посмотреть на одном дыхании

3-й сезон "Дома дракона" доступен на HBO Max через MEGOGO

На следующий день после премьеры каждой серии будет появляться перевод на язык жестов от социальной инициативы MEGOGO "Смотри, как слышно".

Новый сезон оригинального драматического сериала HBO Original будет состоять из восьми эпизодов, которые будут выходить еженедельно по понедельникам, вплоть до грандиозного финала сезона, который состоится 10 августа.

Фракции Дома Таргариенов вступают в войну, которой мир ещё не видел. Рейнира, кажется, в шаге от победы – под её контролем армия драконов, Эйгон II бежит из столицы, а с Алисентой заключено непростое соглашение.

Однако баланс сил меняется непредсказуемым образом: верность подвергается испытаниям, союзы перестраиваются, а на поле боя появляются новые непредсказуемые игроки.

"Дом дракона": смотрите онлайн трейлер 3-го сезона

Пока разрушения стремительно нарастают, а цена конфликта становится всё выше, те, кто борется за корону, вынуждены задаться вопросом – что на самом деле означает правление и какую цену придётся заплатить за обладание этой силой. Какая цена слишком высока за Железный трон?

Кто снялся в 3-м сезоне "Дома дракона"?

В этом сезоне снимаются: Мэтт Смит, Эмма Д'Арси, Оливия Кук, Стив Туссен, Рис Иванс, Фабьен Франкель, Юэн Митчелл, Том Глинн-Карни, Соноя Мизуно, Гарри Коллетт, Бетани Антония, Фиби Кэмпбелл, Фиа Сабан, Джефферсон Холл, Мэттью Нидхэм, Джеймс Нортон, Том Беннетт, Киран Бью, Курт Эгьяван, Фредди Фокс, Клинтон Либерти, Гейл Ранкин, Абубакар Салим, Том Каллен, Томми Фланаган, Дэн Фоглер, Джоплин Сибтейн и Барри Слоун.