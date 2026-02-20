Трейлер третьего сезона вышел на ютуб-канале HBO Max накануне финала "Рыцаря семи королевств", действие которого происходит за 90 лет до "Игры престолов" и около 75 лет после событий "Дома Дракона".

Будьте внимательны, ведь впереди могут быть спойлеры. В предыдущем сезоне старший брат Эймонда Таргариена – Эйгон получил страшные ранения во время битвы. В трейлере нового сезона видим, что его место займет Эймонд. После разговора с Рейнирой Алисента покинет город, однако окружение дочери Визериса настаивает на том, что она не верила бывшей подруге.

В трейлере также показывают намеки на масштабные противостояния. В частности, в новом сезоне возможна Битва на Глэди, где сын Рейниры направляет своего дракона Вермакса против флота Триархии. Так что, уже в июне 2026 года, а именно тогда состоится премьера новых серий, зрители увидят новые интриги, ожесточенные битвы и появление мощных драконов, которые будут определять судьбу Железного трона.

"Дом дракона" 3 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

