Трейлер третього сезону вийшов на ютуб-каналі HBO Max напередодні фіналу "Лицаря семи королівств", дія якого відбувається за 90 років до "Гри престолів" і близько 75 років після подій "Дому Дракона".
До теми "Лицар семи королівств" – приквел "Гри престолів", що підкорює серця глядачів по всьому світу
Будьте уважні, адже попереду можуть бути спойлери. У попередньому сезоні старший брат Еймонда Таргарієна – Ейгон зазнав страшних поранень під час битви. У трейлері нового сезону бачимо, що його місце посяде Еймонд. Після розмови з Рейнірою Алісента залишить місто, однак оточення доньки Візеріса наполягає на тому, що вона не вірила колишній подрузі.
У трейлері також показують натяки на масштабні протистояння. Зокрема, у новому сезоні можлива Битва на Гледі, де син Рейніри скеровує свого дракона Вермакса проти флоту Тріархії. Отож, вже у червні 2026 року, а саме тоді відбудеться прем'єра нових серій, глядачі побачать нові інтриги, запеклі битви та появу потужних драконів, які визначатимуть долю Залізного трону.
"Дім дракона" 3 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу
Що подивитися тим, хто очікує 3 сезону "Дому дракона"?
- "Гра престолів". Класика жанру, яка знайомить з тим самим світом, що у "Домі дракона", однак в іншу епоху – пізніший час правління династій.
- "Відьмак". Ще одне фентезі, яке обожнюють у всьому світі. Тут зібрано абсолютно все: монстри, магія, моральна невизначеність. Якщо ви досі не дивились "Відьмака", то варто якнайшвидше це виправити.
- "Колесо часу". Телесеріал за мотивами циклу "Колесо часу" Роберта Джордана. Тут зібрано багато магії та політичних інтриг.