Вышел трейлер 3 сезона "Дома дракона": HBO назвал дату премьеры новых серий
- HBO выпустил трейлер 3 сезона "Дома дракона", премьера которого запланирована на июнь 2026 года.
- Трейлер намекает на масштабные противостояния, включая возможную Битву на Глэде, и смену власти с раненым Эйгоном и Эймондом.
HBO представил первый трейлер 3 сезона сериала "Дом дракона". Это фэнтезийная драма, основанная на романе Джорджа Мартина "Огонь и кровь".
Трейлер третьего сезона вышел на ютуб-канале HBO Max накануне финала "Рыцаря семи королевств", действие которого происходит за 90 лет до "Игры престолов" и около 75 лет после событий "Дома Дракона".
К теме "Рыцарь семи королевств" – приквел "Игры престолов", что покоряет сердца зрителей по всему миру
Будьте внимательны, ведь впереди могут быть спойлеры. В предыдущем сезоне старший брат Эймонда Таргариена – Эйгон получил страшные ранения во время битвы. В трейлере нового сезона видим, что его место займет Эймонд. После разговора с Рейнирой Алисента покинет город, однако окружение дочери Визериса настаивает на том, что она не верила бывшей подруге.
В трейлере также показывают намеки на масштабные противостояния. В частности, в новом сезоне возможна Битва на Глэди, где сын Рейниры направляет своего дракона Вермакса против флота Триархии. Так что, уже в июне 2026 года, а именно тогда состоится премьера новых серий, зрители увидят новые интриги, ожесточенные битвы и появление мощных драконов, которые будут определять судьбу Железного трона.
"Дом дракона" 3 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала
Что посмотреть тем, кто ожидает 3 сезона "Дома дракона"?
- "Игра престолов". Классика жанра, которая знакомит с тем же миром, что в "Доме дракона", однако в другую эпоху – более позднее время правления династий.
- "Ведьмак". Еще одно фэнтези, которое обожают во всем мире. Здесь собрано абсолютно все: монстры, магия, моральная неопределенность. Если вы до сих пор не смотрели "Ведьмака", то стоит как можно быстрее это исправить.
- "Колесо времени". Телесериал по мотивам цикла "Колесо времени" Роберта Джордана. Здесь собрано много магии и политических интриг.