Вийшов трейлер 3 сезону "Дому дракона": HBO назвав дату прем'єри нових серій

HBO представив перший трейлер 3 сезону серіалу "Дім дракона". Це фентезійна драма, заснована на романі Джорджа Мартіна "Вогонь і кров".

Трейлер третього сезону вийшов на ютуб-каналі HBO Max напередодні фіналу "Лицаря семи королівств", дія якого відбувається за 90 років до "Гри престолів" і близько 75 років після подій "Дому Дракона".

До теми "Лицар семи королівств" – приквел "Гри престолів", що підкорює серця глядачів по всьому світу

Будьте уважні, адже попереду можуть бути спойлери. У попередньому сезоні старший брат Еймонда Таргарієна – Ейгон зазнав страшних поранень під час битви. У трейлері нового сезону бачимо, що його місце посяде Еймонд. Після розмови з Рейнірою Алісента залишить місто, однак оточення доньки Візеріса наполягає на тому, що вона не вірила колишній подрузі.

У трейлері також показують натяки на масштабні протистояння. Зокрема, у новому сезоні можлива Битва на Гледі, де син Рейніри скеровує свого дракона Вермакса проти флоту Тріархії. Отож, вже у червні 2026 року, а саме тоді відбудеться прем'єра нових серій, глядачі побачать нові інтриги, запеклі битви та появу потужних драконів, які визначатимуть долю Залізного трону.

"Дім дракона" 3 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

Що подивитися тим, хто очікує 3 сезону "Дому дракона"?