28 апреля, 13:59
Долгожданный 3-й сезон "Дома дракона": когда выйдут новейшие эпизоды, которые ждут все

Ольга Панькив
Основные тезисы
  • Премьера третьего сезона "Дома дракона" состоится в июне 2026 года и будет включать восемь эпизодов., которые будут выходить по воскресеньям.
  • Трейлер нового сезона показывает рост напряжения между королем Эйгоном II и его братом Эймондом.

Уже в июне 2026 года состоится одна из самых ожидаемых премьер. В свет выйдет третий сезон популярного сериала "Дом дракона".

Это приквел к культовому сериалу "Игра престолов", снискавший мировую известность. В материале 24 Канала рассказываем, что известно о новом сезоне, показываем трейлер и делимся датами премьер всех новых эпизодов.

Когда состоится премьера 3-го сезона Дома дракона?

Премьера третьего сезона сериала "Дом дракона" состоится в июне 2026 года. Сезон будет насчитывать восемь эпизодов, которые будут выходить по воскресеньям. Расписание премьер будет выглядеть так:

  • 1 серия– 21 июня 2026 года
  • 2 серия– 28 июня 2026 года
  • 3 серия– 5 июля 2026 года
  • 4 серия– 12 июля 2026 года
  • 5 серия– 19 июля 2026 года
  • 6 серия– 26 июля 2026 года
  • 7 серия– 2 августа 2026 года
  • 8 серия– 9 августа 2026 года

Об этом писало издание Deadline.

Что показали в трейлере 3-го сезона Дома дракона?

Пока на платформе HBO Max вышел долгожданный трейлер нового сезона "Дома дракона". В нем показано, что напряжение между королем Эйгоном II и его братом Эймондом стремительно растет.

Трейлер подтверждает, что сезон начнется с масштабных событий и взрыва конфликта. Зрителям обещают одно из самых кровавых морских сражений в истории Вестероса.

В видео звучит фраза: "У тебя есть власть, которой не имел ни один человек". Между тем Эймонд отодвигается до финального столкновения.

"Дом дракона": смотрите онлайн трейлер сериала

В трейлере тоже впервые появляется Джеймс Нортон в роли Ормунда Гайтауэра, который станет одним из ключевых игроков сезона. В свои роли возвращаются хорошо известные актеры: Мэтт Смит, Эмма Д'Арси, Оливия Кук и другие.

Что следует знать о сериале "Дом дракона"?

  • Сериал "Дом дракона" является официальным приквелом "Игры престолов".
  • Его сюжет основан на романе Джорджа Мартина "Огонь и кровь".
  • В частности, третий сезон будет сосредоточен на второй половине этой истории.
  • События происходят примерно за 200 лет до рождения Дейнерис Таргариен.
  • Также известно, что сериал будет иметь четвертый сезон, который станет финальным.

