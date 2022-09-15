Милли Алкок рассказала об интимной сцене с Мэттом Смитом в "Доме Дракона": "Было достаточно удобно"

В воскресенье, 11 сентября, на НПО вышла 4 серия "Дома Дракона". В ней зрители увидели пикантную сцену с участием Рейниры и принца Деймона.

Актриса Милли Алкок призналась, что это было просто, ведь на съемках присутствовали координаторы интимных сцен. Кроме того, были статисты, которые держались в позе 69 в течение 12 часов.

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Пикантная сцена между Рейнирой и Дэймоном в 4-й серии "Дома Дракона"

Отметим, в 4 эпизоде не было скачка во времени, но он был довольно драматичным. В нем мы узнали о сексуальных отношениях Рейниры и Дэймона, о которых Отто рассказал Визерису. В этом же эпизоде принц Дэймон говорит о намерении жениться на Рейнире, а Рейнира и Алисент, кажется, налаживают дружеские отношения.

Сцена со страстными поцелуями изумила зрителей. Они писали о том, что "Дом Дракона" стал "жарким", а Дэймон и Рейнира – "горячими" и "тяжелыми". Кстати, актриса Алкок рассказала изданию The Post, что снимать интимную сцену было несложно: "Мэтт Смит и я были просто друзьями. Так что это было достаточно удобно".

Мы имели координатора интимных сцен, и мы работали с ней во время репетиций,

– дополнила она.

События в сериале "Дом Дракона" происходят примерно за 200 лет до событий "Игры престолов" и рассказывают о предках Дейенерис Таргариен. Смотреть сериал "Дом Дракона" можно на украинском сервисе Megogo

Соблазнительная сцена снималась посреди переполненного борделя, где было немало обнаженных людей. Актеры не знали о ней вплоть до начала съемок. Режиссер специально не рассказывала, чтобы все получилось на высоком уровне.

Клер Килнер, наш режиссер, позаботилась о том, чтобы мы не видели ничего из борделя до начала съемки. Это был наш первый раз, когда мы шли по помещению среди всех этих обнаженных тел. Это было странно и глупо,

– призналась Милли.

"Были статисты, с которыми мы только что познакомились, которые держались в позе 69 часов в течение 12 часов", – дополнила она. – Это довольно грубо. Мы чувствовали себя слишком одетыми, потому что все остальные были обнажены.

Кстати, в мире сериала инцест не является чем-то необычным для семьи Таргариенов. Но со стороны Рейниры возмутительно то, что она может иметь сексуальные отношения до того, как выйдет замуж за кого-то, кого одобрит ее отец, а тем более дяди, у которого плохая репутация.

"Я думаю, что это сложно, Дэймон хорош для нее, но подходит ли он ей? Это покажет время", – сказала Алкок. – Рейнира находится в том возрасте, когда она не может отличить платоническую и романтическую любовь от восхищения, потому что у нее нет опыта».

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После их страстных поцелуев, Дэймон покидает ее. Впрочем, Рейнира возвращается домой и в конце концов теряет целомудрие во время полового акта с Кристоном Коулом, которого сыграл Фабьен Франкель.

Премьера следующего пятого эпизода под названием "Мы освещаем путь" запланирована на воскресенье, 18 сентября, в Америке на НПО Мах и в понедельник, 19 августа, в Украине на Megogo. Всего сериал будет иметь 10 эпизодов.

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