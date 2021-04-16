Представители HBO подогревают все больший интерес к приквелу "Игры перстолив", который выйдет под названием "Дом Дракона". В прессе рассекретили имя актера, который сыграет одну из главных ролей сериала. Им оказался Фабьен Франкель.

Для британского актера этот проект станет прорывом в карьере, ведь до этого Фабьен Франкель имел незначительные роли в фильме "Счастливого Рождества" и сериале "Змей". Пожалуй, именно не медийность в сочетании с талантом и помогли ему завоевать роль в проекте HBO.

Важно В приквеле "Игры престолов" не будет жестоких сцен насилия над женщинами

Известно, что в сериале "Дом Дракона" Фабьен Франкель сыграет Кристона Коула – представителя гвардии короля Визериса Таргариена. Этот персонаж отыграл не последнюю роль в подготовке к гражданской войне.

"Он простой сын управляющего лорда Блекхейвена. У него нет претензий на земли или титулы. Все, что у него есть, – это его честь и его умение обращаться с мечом и копьем. Он – герой, чемпион, которого приветствует населения, любимец женщин... Добро пожаловать в Вестеросе, Фабьен. Держи свой меч острым", – написал Джордж Мартин в блоге.

Он - обыкновенный сын управляющего лорда Блэкхейвена. FIRE & BLOOD читает его как сира Кристона Коула. Зрители ДОМА ДРАКОНА будут знать его как ФАБИЕН ФРАНКЕЛЬ. https://t.co/hnLdrf0myw pic.twitter.com/fuf6gIAzCr - Джордж Р.Р. Мартин (@GRRMspeaking) 15 апреля 2021 г.

Что известно о "Доме Дракона"

Впервые о съемках приквела к "Игры престолов" заговорили в 2019 году. Однако слухи в прессе не получали официальных подтверждений до 2020 года, когда компания HBO объявила о предстоящих съемках "Дома Дракона".

Ни один из актеров "Игры престолов" не сыграет в этом сериале. Все потому, что события происходят за 300 лет до знаменитой саги. Кастинг прошли:

Оливия Кук – Алисента Гайтавер

Эмма Д'Арси – принцесса Рейнир Таргариен

Мэтт Смит – младший брат короля Визериса, принц Дэймон Таргариен

Пэдди Консидайн – король Визерис Таргариен

Фабьен Франкель – Кристон Коул