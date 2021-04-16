Авторы "Игры престолов" рассекретили актера, который сыграет одну из главных ролей в приквеле
Представители HBO подогревают все больший интерес к приквелу "Игры перстолив", который выйдет под названием "Дом Дракона". В прессе рассекретили имя актера, который сыграет одну из главных ролей сериала. Им оказался Фабьен Франкель.
Источник:The Hollywood Reporter
Для британского актера этот проект станет прорывом в карьере, ведь до этого Фабьен Франкель имел незначительные роли в фильме "Счастливого Рождества" и сериале "Змей". Пожалуй, именно не медийность в сочетании с талантом и помогли ему завоевать роль в проекте HBO.
Важно В приквеле "Игры престолов" не будет жестоких сцен насилия над женщинами
Известно, что в сериале "Дом Дракона" Фабьен Франкель сыграет Кристона Коула – представителя гвардии короля Визериса Таргариена. Этот персонаж отыграл не последнюю роль в подготовке к гражданской войне.
"Он простой сын управляющего лорда Блекхейвена. У него нет претензий на земли или титулы. Все, что у него есть, – это его честь и его умение обращаться с мечом и копьем. Он – герой, чемпион, которого приветствует населения, любимец женщин... Добро пожаловать в Вестеросе, Фабьен. Держи свой меч острым", – написал Джордж Мартин в блоге.
Что известно о "Доме Дракона"
Впервые о съемках приквела к "Игры престолов" заговорили в 2019 году. Однако слухи в прессе не получали официальных подтверждений до 2020 года, когда компания HBO объявила о предстоящих съемках "Дома Дракона".
Ни один из актеров "Игры престолов" не сыграет в этом сериале. Все потому, что события происходят за 300 лет до знаменитой саги. Кастинг прошли:
- Оливия Кук – Алисента Гайтавер
- Эмма Д'Арси – принцесса Рейнир Таргариен
- Мэтт Смит – младший брат короля Визериса, принц Дэймон Таргариен
- Пэдди Консидайн – король Визерис Таргариен
- Фабьен Франкель – Кристон Коул
Зрители увидят в сериале "Дом Дракона", какие тайны скрывает семья Таргариен. Кроме этого, авторы проекту планируют раскрыть междоусобную борьбу во дворце.
Поделиться новостью