"Дом Дракона", "Игра престолов" и другие сериалы HBO станут недоступными в Украине с 2023 года

Контент HBO не будет доступен в Украине с 2023 года. Причина в том, что кабельный канал и стриминг не работает в Украине официально, а из-за лицензиата – российского онлайн-кинотеатра Amediateka.

23 октября вышел финальный эпизод Дома Дракона, который легально можно было пересмотреть в Украине на Megogo. Стриминг заявил, что как можно скорее хотят заключить соглашение напрямую с зарубежными правообладателями, чтобы в будущем не иметь никаких связей с локальными российскими представительствами.

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Когда это произойдет – пока неизвестно. Но весь контент HBO Max будет доступен в Украине только к 2022 году.

Мы неоднократно обращались к HBO по поводу прямого контракта. Мы также заявили о желании принять участие в тендере на этот контент и ждем от правообладателя официального приглашения. Надеемся, что впоследствии сможем сотрудничать с HBO напрямую. И представим пример и другим международным правообладателям, что украинский рынок – перспективный и важный,

– сообщило Megogo.

Сериалы HBO станут недоступными в Украине с 2023 года

До сих пор Украина получала контент HBO через российскую Amedia, которая, собственно, обладает эксклюзивными правами на распространение фильмов и сериалов HBO в Украине.

Ранее The Hollywood Reporter сообщал, что "в 2017 году HBO заключили "многолетнее соглашение" с Amedia, что позволило российскому правообладателю транслировать свой контент на телевидении и собственном потоковом сервисе Amediateka. В 2021 году договор HBO и Amedia был расширен, к нему добавили все сериалы созданы для стримингового сервиса HBO Max, что закрепило позиции российской компании в регионе, к которому, похоже, также отнесли Украину.

Официальный представитель HBO в Украине Анна Никол говорила о том, что во время полномасштабного вторжения они приостановили новый бизнес в России, но продолжали выполнять договорные обязанности. Потому "Дом Дракона" также показали в России.

По информации The Village Украина, возобновление сотрудничества с Amediateka было временной мерой со стороны HBO: летом российский сервис достиг согласия с американским правообладателем по отработке действительного контракта, срок которого истек в конце 2022 года. Соответственно, такая же продолжительность имеет и контракт Amediateka с "Медиа Группа Украина".

Компания Megogo не сотрудничает со страной-агрессором России. Американский контент от правообладателя HBO мы получаем через украинского дистрибьютора МГУ, и этот контракт будет действовать до конца 2022 года. В дальнейшем мы будем показывать контент HBO только в том случае, если контрагентом будет не российская компания.

– ответили в Megogo на запрос The Village Украина.

Напомним, 21 августа в мире состоялась премьера долгожданного сериала "Дом Дракона". В первый день релиза шоу появилось на украинском медиасервисе Megogo, но в российской озвучке. В сети разразился скандал. После обращений пользователей компания все же добавила украинскую аудиодорожку.